Cataluña prohíbe el botellón y sancionará con multas entre 3.000 y 15.000 euros

Cataluña prohibirá el botellón en todo el territorio para evitar posibles contagios por coronavirus. Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, Meritxell Budó, este martes en rueda de prensa. "Las conselleries de Interior y de Salud, en el marco del Procicat, están aprobando en estos momentos una resolución por la cual se prohíben los botellones en toda Cataluña", ha anunciado.

Budó ha especificado que la sanción por incumplimiento de esta medida será tipificada como grave y la multa irá desde los 3.000 hasta los 15.000 euros.

Ante la pregunta de si no estaban ya prohibido el botellón, la portavoz ha respondido que, hasta ahora, había ordenanzas municipales, pero la prohibición no era una medida generalizada. "Era necesario dar cobertura a los municipios donde no hay ordenanza para poder actuar frente a esta práctica", ha señalado.

