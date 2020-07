Diputación.- La Diputación y los consorcios Sector II y Poniente se unen para ampliar la planta de compostaje

La institución provincial ha albergado la firma de un convenio de colaboración que va a permitir la ejecución de unas inversiones de 4.325.000 euros para garantizar las necesidades futuras y mejorar las instalaciones sin que repercuta en el coste a los usuarios, según ha indicado la Diputación en una nota.

En el acto han participado el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, así como los presidentes de ambos consorcios, Francisco Góngora e Ismael Torres, el portavoz del equipo de gobierno, Fernando Giménez, y el diputado de Fomento, Óscar Liria.

A través de este acuerdo, la Diputación muestra su apoyo decidido a la prestación de un servicio básico asumiendo 1,8 millones de euros de la inversión global a ejecutar en la planta ubicada en Gádor, con el consiguiente ahorro a las arcas municipales de los 56 municipios beneficiarios.

Este convenio va a materializar la ejecución de las obras de construcción del vaso cinco de vertidos, ampliando la capacidad de la zona de residuos, así como la instalación de pisos móviles, nuevos contenedores, una nave taller y un lavadero.

Actualmente, los vertederos de apoyo a la Planta de Recuperación y Compostaje de Gádor están llegando a situación de agotamiento. Atendiendo a las tasas de generación de residuos y la capacidad restante del vaso de vertido se prevé la inminente finalización de su vida útil por lo que se hace necesario ejecutar estas obras en el menor tiempo posible.

El presidente de Diputación ha destacado que este acuerdo es el reflejo del compromiso que tiene la institución con la mejora de los servicios básicos en la provincia de Almería. "Gracias a este convenio se va a garantizar la capacidad de la Planta de cara al futuro y se van a mejorar las instalaciones ahorrando a los ayuntamientos su aportación y logrando que los recibos de los usuarios no se vean incrementado en un solo céntimo".

Del mismo modo, ha recordado que estamos hablando de "la planta más importante de la provincia porque trata, recupera y acoge los residuos de los 360.000 habitantes de estos 56 municipios, más del 50 por ciento de los pueblos almerienses, a los que prestan servicio estos dos consorcios". "Si la Diputación no aportara estos 1.800.000 euros, tendrían que repartirse entre los municipios que forman parte de los consorcios", ha afirmado.

Por su parte, Góngora ha valorado que la aportación de la Diputación es "muy importante que va a permitir acometer un nuevo vaso y realizar inversiones importantes como pisos móviles y una nave taller-lavadero y, en definitiva, actuaciones que son necesarias en una planta como la de Gádor que nutre y da servicio a casi 400.000 mil habitantes. Los dos consorcios estamos de enhorabuena ya que tenemos una línea de colaboración con la Diputación que permite dar el mejor servicio a todos los municipios y tener una provincia lo más sostenible posible".

Asimismo, Torres ha destacado que el Consorcio del Sector II "aglutina a 49 municipios, todos ellos muy pequeños, y sin esta fórmula de colaboración y de consorcio sería muy difícil prestar el servicio de recogida de basuras".

"Si no fuera por la Diputación nosotros no podríamos funcionar y no podríamos tener un servicio tan básico y necesario como éste. El paso dado hoy con esta firma asegura que los consorcios de ambos sectores van a garantizar la recogida, tratamiento de residuos y que se cumpla con la normativa. Estamos muy satisfechos con este acuerdo", ha añadido el regidor.