Joaquín Prat, sobre Yola Berrocal: "Es ella quien tiene que explicar por qué no hablamos desde hace 12 años"

El supuesto romance entre el presentador Joaquín Prat y la ganadora de La casa fuerte, Yola Berrrocal, ha dado mucho que hablar durante estas últimas semanas. Desde que la concursante habló de su relación con el periodista en el reality todos los medios quieren saber por qué su historia no llegó a buen puerto.

Yola Berrocal en su última entrevista en Sálvameno quiso dar muchos detalles sobre su historia con el presentador de Cuatro al día. La invitada se mantuvo firme en la decisión de contar todo en El programa de Ana Rosa, junto a Joaquín Prat. "Voy a contar toda la verdad, pero a él", aseguró Berrocal en directo.

"Vosotros me habéis intentando tirar de la lengua y yo no he soltado prenda", ha explicado el colaborador de Telecinco. "Es ella quien tiene que explicar por qué no hablamos desde hace 12 años", ha respondido el conductor de la sección sociedad de AR. Prat ha explicado que él ya sabe todo lo que pasó, no obstante, quiere que la concursante de reality se lo cuente a los espectadores.

El colaborador Alessandro Lecquio ha opinado que Yola quiso hacerle una trampa a su compañero, llevando a las cámaras a una cita. "Yo ya sé lo que ha hecho esta señora, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones", ha añadido el aristócrata.

"Bueno a mi me parece una buena chica. No le guardo rencor", le ha interrumpido el presentador para dar por zanjado el tema. El conductor del programa ha anunciado que la ganadora de tres realitys visitara el plató de El programa del verano el próximo jueves.