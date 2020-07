PP tacha los datos de "distorsionados" y muestra su preocupación por la caída de ocupación interanual del 6%

Según Rodríguez, aunque los datos son "mejores" que el pasado trimestre, no son una foto real del mercado laboral actual.

También ha mostrado su preocupación por el hecho de que el PIB, según la encuesta, haya crecido por debajo de la media nacional, "un mal dato que indica que las medidas del Gobierno no son efectivas".

"ABUCHEOS A PAGE" EN TOMELLOSO

En otro orden de cosas, en rueda de prensa, el parlamentario ciudadrealeño ha manifestado que el presidente de Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en su participación de la inauguración del camino de Cirujano en Tomelloso, fue recibido con "abucheos" y con una "sonora pitada".

Así, ha asegurado que aunque la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "haya intentado ocultar", la realidad, a su parecer, demuestra que García-Page "no tiene credibilidad" entre la sociedad castellanomanchega.

A ello, ha añadido que el motivo por el que el presidente de Gobierno está recibiendo abucheos es porque "no está a la altura de lo que reclama la sociedad", y es abucheado "allá donde va" por la sociedad, exponiendo así que los hechos ocurridos ayer, a su parecer "demuestran" como Emiliano García-Page "va por un lado" mientras que la sociedad castellanomanchega "va por otro".

Además, ha expuesto que en el caso de la sociedad de Tomelloso y toda su área de influencia, lo que se reclama es que en el Hospital de Tomelloso se instale una UCI, algo que a su parecer, el PSOE se niega "reiteradamente" a cumplir con esa petición. Una petición que Rodríguez considera que atendería una demanda sanitaria "en un contexto en el que el virus no solo no está controlado" sino que además se están "produciendo rebrotes".

Al hilo de los brotes, Miguel Ángel Rodríguez ha señalado que la gestión ante la nueva oleada "está siendo igual de negativa" que la primera gestión de la que "todo el mundo es consciente" que la Junta "llegó tarde y llegó mal".

INCERTIDUMBRE EN SANIDAD Y EDUCACIÓN

Y ante la "incertidumbre" que asegura que existe en la sanidad, ha expuesto que "nadie entiende" el motivo por el que no se instala una UCI en el Hospital de Tomelloso y tampoco el motivo por el que no se abre "definitivamente" el nuevo hospital de Toledo

A esta incertidumbre en el ámbito sanitario, ha añadido la incertidumbre que se está dando en el área de educación, y es que asegura que el que la Junta "se dedique" a enviar cartas a los docentes "no genera ninguna tranquilidad". Asimismo, Rodríguez ha expuesto que el Partido Popular se pregunta si en dicha carta García-Page les ha pedido disculpas "por insultarlos gravemente al inicio de la pandemia diciendo que querían tener 15 días de vacaciones".

De no haber hecho esas disculpas en dicha carta, Miguel Ángel Rodríguez considera que es un presidente "inhabilitado" para seguir gobernando "ni un minuto más" en la región ya que en su opinión, los castellanomanchegos no merecen un presidente "que sea ineficaz, no sepa gestionar y además nos insulte".

Por último, ha pedido que igual que se van a realizar test a los miembros de la comunidad educativa pública, también se realicen en los centros educativos concertados ya que "de alguna manera también están sostenidos con fondos públicos" y se paga con los impuestos de la sociedad de Castilla-La Mancha "que han optado por una educación concertada para sus hijos. "No tienen esos padres menos derechos de saber que sus hijos van a iniciar el colegio con una programación y medidas de seguridad convenientes", ha concluido.