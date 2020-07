Asime insta os membros do consello do Porto de Vigo a rexeitar a recuperación da concesión de Vulcano

Tras unha reunión celebrada en Vigo este martes con representantes dos sindicatos CC.OO., CIG e UXT; Mallón avanzou que Asime solicitará aos representantes da Xunta, o Concello de Vigo, a Zona Franca, sindicatos e agrupacións empresariais que se posicionen para que se poida desenvolver nas instalacións de Teis un proxecto de construción e reparación naval "a partir de setembro ou outubro".

"Non nos vale con que se absteñan ou se remitan ao ditame do Consejo de Estado", advertiu Mallón á vez que insistiu en que este ten un carácter consultivo e non de obrigado cumprimento. Así, criticou que se filtrase este documento dirixido ao ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que ve extinguida a concesión e reprobou que o presidente do Porto opinase sobre o mesmo a pesar de que "partes implicadas aínda non coñecen ese informe de modo oficial".

Neste sentido, o secretario xeral de Asime incidiu en que na reunión deste venres na que se abordará a situación de Vulcano estes representantes deben reclamar que "se abandone definitivamente a recuperación da concesión" dos terreos, que finaliza en 2027. A ese respecto, remarcou que a Audiencia Provincial avalou que a venda de unidade produtiva incluía a concesión do dominio portuario.

Mentres, lembrou que o presidente do Porto de Vigo, Enrique López Veiga, afirmou que aceptaría a sentenza. No entanto, reprobou que a Avogacía do Estado, en representación do Porto de Vigo, solicitase que se mantivese "en suspenso calquera actividade de execución do plan de liquidación sobre a concesión, en tanto non fose emitido polo Consejo de Estado" o ditame sobre o expediente da extinción desta.

Nesta liña, o secretario xeral de Asime demandou que "se deixen avanzar os proxectos que existan de construción e reparación naval" e aos administradores concursais "para finalizar a liquidación de Vulcano", así como para que "se paguen as débedas" e se desenvolva un proxecto de construción e reparación naval desde outono.

De feito, recalcou que a actividade naval pode xerar "até máis de 1.000 empregos", unha cifra que asegurou que non pode alcanzar un proxecto de loxística, polo que lamentou que o Porto aposte por recuperar a concesión para destinala a "almacenar colectores".

Precisamente, Mallón mostrou o seu apoio á proposta do grupo vigués Vicalsa, un experto na prestación de servizos de reparación naval que confirmou o seu interese nas instalacións no outono, e asegurou que se trata dun proxecto "serio". Con todo, tras a finalización do prazo de presentación de ofertas só Marina Meridional, propiedade do empresario José Alberto Barreras e as súas fillas, presentou unha formulación.

A este respecto, Enrique Mallón considerou que dada a intención de Barreras de realizar o pago o próximo ano e limitar a adiantos para custear débedas a súa achega desde setembro, resulta posible que non se acepte a súa proposta e se abra un novo prazo de presentación de ofertas no outono.

Así mesmo, o tamén presidente da Federación de Usuarios do Porto de Vigo (FUPV) criticou que na reunión deste venres váianse a abordar concesións durante 50 anos "do 100% dos mellores terreos" portuarios e preguntouse se se busca "privatizar" o espazo. Así, insistiu que ante a próxima constitución do goberno da Xunta, que nomea ao presidente do Porto, non resulta adecuado tratar esta concesión e a de Vulcano este venres.

POSICIÓN DOS SINDICATOS

Pola súa banda, tras a reunión, o secretario xeral de Industria de CCOO na zona, o sindicato que preside o comité de empresa de Vulcano, Celso Carneiro, incidiu en que resulta "fundamental" dispor de instalacións de reparación naval na cidade, xa que estes labores levan a cabo no porto de descarga.

Así, asegurou que Asime e as centrais deben exercer unha "fronte común" para defender unha aposta pola industria e advertiu de que "sería un erro" utilizar "artimañas legais para non fortalecer un sector que leva anos en decadencia".

Ademais, o seu homólogo en UXT, Rubén Pérez, instou aos representantes das administracións a actuar e criticou que aseguren que apostan pola industria e non faciliten "unha saída" nesa liña para as instalacións de Teis. Así, destacou que existen ofertas que "denotan o interese por manter a actividade industrial" e afirmou que se debe traballar para "fortalecer" o sector.

O secretario xeral de Industria da CIG en Vigo, Xulio Fernández, resaltou que o cumprimento do ditame emitido polo Consejo de Estado non resulta "obrigatorio" e insistiu en que Vulcano debe "subsistir" vinculado á actividade industrial.