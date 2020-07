Asime insta a los miembros del consejo del Puerto de Vigo a rechazar la recuperación de la concesión de Vulcano

Tras una reunión celebrada en Vigo este martes con representantes de los sindicatos CC.OO., CIG y UGT; Mallón ha avanzado que Asime solicitará a los representantes de la Xunta, el Ayuntamiento de Vigo, la Zona Franca, sindicatos y agrupaciones empresariales que se posicionen para que se pueda desarrollar en las instalaciones de Teis un proyecto de construcción y reparación naval "a partir de septiembre u octubre".

"No nos vale con que se abstengan o se remitan al dictamen del Consejo de Estado", ha advertido Mallón al tiempo que ha insistido en que este tiene un carácter consultivo y no de obligado cumplimiento. Así, ha criticado que se haya filtrado este documento dirigido al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que ve extinguida la concesión y ha reprobado que el presidente del Puerto haya opinado sobre el mismo pese a que "partes implicadas aún no conocen ese informe de modo oficial".

En este sentido, el secretario general de Asime ha incidido en que en la reunión de este viernes en la que se abordará la situación de Vulcano estos representantes deben reclamar que "se abandone definitivamente la recuperación de la concesión" de los terrenos, que finaliza en 2027. A ese respecto, ha remarcado que la Audiencia Provincial avaló que la venta de unidad productiva incluía la concesión del dominio portuario.

Mientras, ha recordado que el presidente del Puerto de Vigo, Enrique López Veiga, afirmó que aceptaría la sentencia. No obstante, ha reprobado que la Abogacía del Estado, en representación del Puerto de Vigo, solicitase que se mantuviese "en suspenso cualquier actividad de ejecución del plan de liquidación sobre la concesión, en tanto no fuese emitido por el Consejo de Estado" el dictamen sobre el expediente de la extinción de esta.

En esta línea, el secretario general de Asime ha demandado que "se dejen avanzar los proyectos que existan de construcción y reparación naval" y a los administradores concursales "para finalizar la liquidación de Vulcano", así como para que "se paguen las deudas "y se desarrolle un proyecto de construcción y reparación naval desde otoño.

De hecho, ha recalcado que la actividad naval puede generar "hasta más de 1.000 empleos", una cifra que ha asegurado que no puede alcanzar un proyecto de logística, por lo que ha lamentado que el Puerto apueste por recuperar la concesión para destinarla a "almacenar contenedores".

Precisamente, Mallón ha mostrado su apoyo a la propuesta del grupo vigués Vicalsa, un experto en la prestación de servicios de reparación naval que confirmó su interés en las instalaciones en otoño, y ha asegurado que se trata de un proyecto "serio". Sin embargo, tras la finalización del plazo de presentación de ofertas solo Marina Meridional, propiedad del empresario José Alberto Barreras y sus hijas, presentó un planteamiento.

A este respecto, Enrique Mallón ha considerado que dada la intención de Barreras de realizar el pago el próximo año y limitar a adelantos para costear deudas su aportación en otoño, resulta posible que no se acepte su propuesta y se abra un nuevo plazo de presentación de ofertas en otoño.

Asimismo, el también presidente de la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo (FUPV) ha criticado que en la reunión de este viernes se vayan a abordar concesiones durante 50 años "del 100% de los mejores terrenos" portuarios y se ha preguntado si se busca "privatizar" el espacio. Así, ha insistido que ante la próxima constitución del gobierno de la Xunta, que nombra al presidente del Puerto, no resulta adecuado tratar esta concesión y la de Vulcano este viernes.

POSICIÓN DE LOS SINDICATOS

Por su parte, tras la reunión, el secretario general de Industria de CCOO en la zona, el sindicato que preside el comité de empresa de Vulcano, Celso Carnero, ha incidido en que resulta "fundamental" disponer de instalaciones de reparación naval en la ciudad, ya que estas labores se llevan a cabo en el puerto de descarga.

Así, ha asegurado que Asime y las centrales deben ejercer un "frente común" para defender una apuesta por la industria y ha advertido de que "sería un error" utilizar "artimañas legales para no fortalecer un sector que lleva años en decadencia".

Además, su homólogo en UGT, Rubén Pérez, ha instado a los representantes de las administraciones a actuar y ha criticado que aseguren que apuestan por la industria y no faciliten "una salida" en esa línea para las instalaciones de Teis. Así, ha destacado que existen ofertas que "denotan el interés por mantener la actividad industrial" y ha afirmado que se debe trabajar para "fortalecer" el sector.

El secretario xeral de Industria de la CIG en Vigo, Xulio Fernández, ha resaltado que el cumplimiento del dictamen emitido por el Consejo de Estado no resulta "obligatorio" y ha insistido en que Vulcano debe "subsistir" vinculado a la actividad industrial.