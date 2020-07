Les ajudes de l'IVAJ a entitats locals per a programes de joventut es poden presentar fins al 7 d'agost

Les actuacions d'oci educatiu, cursos de formació de promoció del voluntariat jove, els programes d'aprenentatge-servici i les activitats de Forum Jove són subvencionables per part de l'IVAJ quan hagen sigut desenvolupades per entitats locals d'àmbit inferior a la província i per a propiciar la participació de joves d'entre 12 i 30 anys.

Per a facilitar la presentació de sol·licituds, l'IVAJ ha publicat una sèrie de recomanacions, respostes a preguntes freqüents i un buscador de dades demogràfiques perquè les entitats locals puguen emplenar les seues sol·licituds.

En aquesta línia, el director de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, ha dirigit una carta a les regidories de Joventut de la Comunitat Valenciana en la qual assenyala que "la Covid-19 ha canviat radicalment la situació de tota la societat" i que aquesta pandèmia "ha portat multitud de canvis en les vides de totes les persones, també les joves, havent d'adoptar decisions i mesures de forma ràpida per a l'adaptació al nou context".

Martí, en el seu escrit titulat 'És el moment de confiar en les persones joves', ha recordat la importància del teixit associatiu juvenil en les polítiques de joventut perquè "generen espais de diàleg entre joves, eduquen en la participació des de la infància i aporten una perspectiva jove a les polítiques locals".

En la seua carta, el director general de l'IVAJ anima a desenvolupar relacions de col·laboració efectives amb les plataformes juvenils que representen a la joventut d'un àmbit territorial i a "una mirada oberta per a incorporar en les polítiques de joventut a les seccions juvenils de les entitats esportives i culturals o els grups estables encara no formalitzats".

REVISIÓ DELS PLANS

Martí proposa una revisió dels plans de joventut i treballar conjuntament amb els consells en la matèria i el teixit associatiu local en el pla de reactivació de la participació juvenil.

"Concentreu els vostres esforços en l'educació de la participació mitjançant l'oci educatiu, és a dir, el treball continuat en els grups estables de joves que assumeixen un projecte propi i ho porten endavant", ha defès.

Així mateix, el director general ha advocat per consolidar els equips professionals dels departaments de joventut i optar a les ajudes de l'IVAJ existents, tant directament per als municipis de més de 5.000 habitants com a través de les mancomunitats, per als de menys de 5000.