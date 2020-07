Vicente Vallés critica que Fernando Simón celebre el veto de Reino Unido

El presentador Vicente Vallésha vuelto a dar que hablar después de poner en duda en Antena 3 Noticias las últimas declaraciones del epidemiólogo portavoz del Gobierno, Fernando Simón, en las que defiende que la decisión de Reino Unido de poner a España en la lista de países a los que recomienda no viajar "nos beneficia".

"Desde el viernes se han producido un total de 6.361 nuevos contagios. Estos son los datos que han hecho que varios países europeos estén estableciendo restricciones para viajar a España o para viajar desde España a esos países. El Gobierno asegura que están trabajando duramente para que por ejemplo, el Reino Unido no ponga obstáculos al turismo", avanzó el periodista.

A continuación, Vallés se mostró muy crítico con el portavoz sanitario del Gobierno, ya que "tiene una opinión muy diferente y considera que esas restricciones son una buena noticia", y dio paso a las declaraciones de Simón.

Vicente Vallés explicando las incoherencias del Gobierno.



Hay que verlo: pic.twitter.com/2yqnT2DUSV — Hugo Manchón (@hugomanchon) July 27, 2020

"Realmente, agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España, un problema que nos quitan, con menos riesgo de importación de casos. El que Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España, en cierto modo nos favorece porque desincentiva que venga gente del Reino Unido", valoró el epidemiólogo.

De este modo, el rostro de Atresmedia lanzó un dardo: "Las ministras de Asuntos Exteriores y Turismo dicen trabajar sin descanso para convencer al Gobierno británico de que matice su decisión y levante la cuarentena para quienes viajen a España, pero como acaban de escuchar, desde el Ministerio de Sanidad el mensaje es justo el contrario".

"Piensan que es positivo que británicos o belgas no vengan. Apenas una hora después de pronunciar esas palabras que acaban de escuchar, las autoridades británicas han recomendado directamente no viajar a España", continuó Vallés.

El periodista Vicente Vallés. ATRESMEDIA

El comunicador añadió que "las gestiones no solo no han tenido éxito para desesperación del sector turístico, al contrario, los británicos han subido un escalón. De la cuarentena han pasado la recomendación de no viajar a España".

"El Ministerio de Exteriores intenta que vengan turistas del Reino Unido, pero el Ministerio de Sanidad dice que no es mala cosa, que es bueno que no vengan turistas ni del Reino Unido ni de otros países", sentenció Vallés que, tras sus palabras, se convirtió en trending topic en Twitter, donde generó todo tipo de opiniones.