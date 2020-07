L'Ivace dona ajudes de 5.500 euros per a comprar vehicles elèctrics i de 2.600 euros per als híbrids endollables

20M EP

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Treball, per mitjà d'Ivace Energia, atorgarà ajudes econòmiques de 5.500 euros per als particulars i entitats que adquirisquen vehicles elèctrics puros i de 2.600 euros per als híbrids endollables, segons ha informat la Generalitat.