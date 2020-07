Cs alerta del "deterioro" del mercado laboral de C-LM, donde hay 50.000 personas menos buscando empleo

Según ha informado en nota de prensa Cs, el diputado ha defendido por tanto que "no se puede bajar la guardia, porque el paro sigue siendo de un punto y medio más alto que la media nacional, registrando un porcentaje de un 16.8%".

Dicho esto, ha añadido que esta EPA "no permite ver la realidad", pues en primer lugar, no se tienen en cuenta a las personas afectadas por ERTEs ya que en el mes de julio todavía se encuentran en Castilla-La Mancha 27.891 personas inmersas en esta situación, lo cual no se refleja como paro en la EPA, a pesar de que se trata de casi 30.000 castellanomanchegos que no están trabajando.

"La estructura económica de Castilla-La Mancha, sostenida por el sector servicios y por las campañas agrícolas, es la que explica esta situación. Es lo que tantas veces hemos avisado desde Ciudadanos. Castilla-La Mancha necesita más industria y reformas que mejoren su estructura económica para crear más y mejor empleo", ha demandado.

EL SECTOR AERONÁUTICO, EN SU PEOR MOMENTO

De igual modo, el diputado regional ha alertado de que "esta debilidad del tejido productivo regional se va a ver agravada por el grave golpe que va a sufrir la industria aeronáutica", ya que ha recordado que la plantilla de Airbus está "amenazada por un recorte de personal del 30% en la planta de Illescas, que se va a ver agravado por la reducción de empleos que anuncia Aernnova y que tendrá también efecto en La Sagra".

"Desde Ciudadanos vamos a seguir trabajando lo que queda de verano para desarrollar las medidas que contiene el Pacto para la Reconstrucción y que sirvan para amortiguar la destrucción de empleo", ha avanzado el diputado regional, y ha recordado que "estas medidas pueden llegar el 30 de septiembre con la finalización de los ERTEs, y avanzar en reformas que atraigan industria a Castilla-La Mancha, como ya hemos hecho con la reciente aprobación de la Ley de Medidas Urgentes para la declaración de Proyectos Prioritarios que fue aprobada la semana pasada y que es fruto del Pacto firmado entre Gobierno, PSOE y Ciudadanos".