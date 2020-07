IU pide a Page reunir a los partidos de C-LM para tener una voz única y defender la misma postura que España ante Europa

Durante una rueda de prensa, Crespo ha hecho este llamamiento a García-Page para que "sea capaz de aunar en torno suyo a todas las fuerzas políticas y sociales para que con una voz única, se tenga en cuenta el territorio, la dispersión de la población y la incidencia de la pandemia para repartir las ayudas del Gobierno nacional".

De esta forma, ha recordado que Castilla-La Mancha ha recibido un total de 319 millones de euros en un primer reparto de las ayudas, de los 6.00 que se han repartido, cantidad que se le antoja "insuficiente".

"No puede ser que regiones con menos incidencia del virus como Castilla y León o País Vasco hayan recibido más dinero que nosotros", ha denunciado el coordinador regional de IU, añadiendo también que "es más caro mantener la sanidad en una región como Castilla-La Mancha que en Madrid".

Crespo ha indicado también que García-Page "tiene que intentar convocar una mesa amplia de partidos, sin excluir a partidos como Podemos o IU, donde no se busque el protagonismo del presidente, sino los intereses de la región para ir a defender todos a una, una postura similar a la que España a defendido en la UE".

Por eso, ha pedido al presidente Pedro Sánchez que "España sea solidaria con la región, teniendo en cuenta la extensión territorial, la dispersión de la población y la incidencia". "Eso hay que hacerlo con trabajo, no con ruedas de prensa, y tiene que buscar un poco el papel de la humildad y dejar el papel del protagonismo".

CONTRATACIÓN DE RASTREADORES

De otro lado, el líder de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha ha pedido tanto al presidente García-Page como a la Consejería de Sanidad que abra "ya" el nuevo hospital de Toledo, al mismo tiempo que se incremente la contratación tanto de rastreadores como de personal sanitario.

"En Castilla-la Mancha no estamos aislados y hay la posibilidad de que haya más brotes y que podamos sufrir las consecuencias", ha aseverado Crespo, por lo que ha pedido más contrataciones "para prevenir". "Tenemos que estar preparados ante lo peor, ante lo que se nos puede avecinar. Se pueden venir muchos rebrotes, ojalá no sea una segunda ola, pero tenemos que estar preparados y eso pasa por tener material y personal para hacer frente", ha insistido.

Crespo, en esta línea, ha explicado que "hace un mes" que su partido pidió "que se preparada y se dotara el nuevo hospital de Toledo para su inmediata apertura". "Si estaba anunciado que se iba a inaugurar en julio, se tendría que precipitar las contrataciones y el abastecimiento de material para que de forma inmediata se abra ese hospital, y no nos pueden decir que falta una licencia o que no se estaba preparado. Hay tiempo ahora, aun se puede conseguir esa apertura, y para eso hace falta contratar a personal sanitario tanto en Toledo como en el resto de la región", ha defendido.

Al mismo tiempo, respecto al resto de infraestructuras sanitarias de la región, ha pedido al Gobierno regional "que se aligeren las obras de hospitales de Cuenca, Puertollano y Guadalajara, que se haga el de Albacete, y que no improvise". "Son muchos los recursos que están llegando, que podrían ser más, y se debe de saber qué se quiere hacer con esos recursos, y sin duda la sanidad debe ser una de las prioridades", ha apuntado.

SECTOR AERONÁUTICO, "CLAVE" DE PROGRESO

En otro orden de asuntos, Crespo también se ha referido a los despidos anunciados tanto por Airbus como Aernnova, mostrando su apoyo a todos los trabajadores afectados por los recortes de plantilla en ambas empresas y a las concentraciones que se van a llevar este martes a cabo en Illescas.

"La crisis en el sector aeronáutico es coyuntural, no estructural, por lo que creo que muchas empresas de la región van a aprovechar la pandemia para hacer un recorte bestial y profundo en la plantilla", ha denunciado el líder de la federación de izquierdas, para quien el coronavirus es un "pretexto" para provocar "recortes de plantilla que no tienen una justificación a largo plazo".

Sobre los recortes de plantilla en el sector aeronáutico, el líder de IU en la región ha asegurado que España "no puede prescindir de este sector estratégico", en el que el Estado "tiene que apoyar para no quedarse descolgado". "Se trata también de defender puestos de trabajo de calidad que dan independencia económica y no como el turismo, que es trabajo más estacional", ha concluido.