Comprar un àtic a València és un 55,9% més car que un pis intermedi, segons Idealista

20M EP

Comprar un àtic a València és un 55,9% més car que adquirir un pis intermedi, la segona major diferència d'Espanya després de Guadalajara, ja que es paguen comoditats com les vistes, la terrassa i la independència en no comptar amb veïns per damunt, segons un informe publicat per Idealista.