¿Qué debes hacer si se retrasa una compra online? La OCU detalla los derechos de los consumidores

Hacer la compra online ofrece varias ventajas para los consumidores y una de ellas es, sin duda, la comodidad de no desplazarse. Ya sea a un supermercado, a una tienda de ropa o para comprar un dispositivo electrónico, cada vez más usuarios se decantan por este tipo de comercio electrónico.

Sin embargo, en muchas ocasiones el producto pedido no llega en el plazo estimado o está dañado. En cualquier caso, los consumidores tienen una serie de derechos que deben conocer. Así, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recogido los más importantes.

¿Cuánto tiempo tienen para entregarte el producto?

Lo primero que debes saber es que cuando adquieres un producto por Internet, la entrega tiene que efectuarse, como tarde, en los 30 días posteriores al del pedido. Existen excepciones, esto es, si el comprador y el vendedor han llegado a otro acuerdo para la entrega.

En todo caso, si el producto "no estuviera disponible, deberán informarte de esa falta de disponibilidad para que recuperes cuanto antes el dinero que hayas abonado", subraya la OCU.

Si el vendedor no reembolsa esta cantidad o la devolución se retrasa, "el consumidor puede reclamar el doble de la suma adeudada, además de una posible indemnización por los daños y perjuicios sufridos".

¿Qué tienes que presentar para reclamar?

Una vez que pidas el producto y la empresa asuma la entrega en una fecha determinada, si no se cumple "el consumidor tiene derecho a recuperar cuanto antes su dinero", además de recibir una indemnización de daños y perjuicios.

Si se han cumplido los 30 días máximos para la entrega y no lo has recibido tienes que reclamar. "En la reclamación deberás añadir copia de todos los documentos que prueben la compra: la confirmación del pedido, las condiciones de la compra, la factura o correos electrónicos solicitando el reembolso".

¿Puedes devolver el producto si no te gusta?

Si has recibido la compra, pero no te convence o no es lo que esperabas, tienes 14 días naturales para desistir. Puedes comunicárselo al vendedor sin necesidad de justificar los motivos de la devolución.

"Salvo que el producto esté defectuoso o hayan cometido un error deberás correr con el coste de devolución (salvo que se indique lo contrario en la web)". El vendedor tendrá que reembolsar el importe del producto y los gastos de envío originales.

No obstante, hay algunas excepciones que no permiten esta devolución como productos personalizados, precintados u objetos de higiene. Por último, cabe recordar que "si el vendedor no informa de este derecho en su página web, el plazo para ejercer este derecho se amplía de los 14 días a 12 meses". Para evitar problemas con la compra por Internet, la OCU ofrece los siguientes consejos: