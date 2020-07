¡Atención, cocinitas! Por qué nunca debe faltar en vuestra cocina una báscula y dónde conseguir una por 11 euros

Durante estos meses, nuestras incursiones en la cocina han aumentado y, si ya nos gustaba pasar horas entre fogones para conseguir unas recetas para chuparse los dedos, ahora, y a base de ensayo, hemos conseguido perfeccionar nuestras técnicas. Así, no dejamos de intentar sorprender a nuestros invitados con platos con un diseño y un sabor dignos de aplauso. ¡Todos saben que quieres ser el mejor anfitrión! Además, para conseguir estos resultados exitosos, has renovado y puesto a punto tu cocina, para contar con unos cuantos aliados que te ayuden a lograrlo. Por ello, no te has podido resistir a adquirir una freidora sin aceite, para disfrutar de la versión más sana de croquetas, empanadillas y hasta ‘pescaíto’ frito; o una vaporera que consiga un arroz perfecto en apenas unos minutos.

Sin embargo, todavía hay un campo que se te resiste en la cocina: la repostería. Has probado con todas las recetas que han triunfado en Instagram estos meses y, también con alguna propuesta clásica y en ningún caso consigues acertar del todo. La repostería, además de buenas dosis de paciencia, es una ciencia exacta, es decir, las cantidades deben estar en sus justas proporciones y, lo más recomendable, es seguir las recetas al pie de la letra si queremos un postre para chuparnos los dedos. Este puede ser uno de los errores que echen a perder todo el proceso.

Para evitarlo, hay un utensilio que nunca debe faltar en nuestras cocinas: una báscula. Gracias a ella, podemos medir con precisión la cantidad de alimentos para acertar con cualquier receta, tanto dulce como salada. Entre el catálogo de ofertas flash de Amazon hemos dado con una que, además de tener alta precisión y cuatro unidades de medida, solo hoy cuesta 11 euros. ¿Preparado para triunfar en la cocina?

Este dispositivo cuenta con función Tara y cuatro unidades de medida. Amazon

Por qué incluir esta báscula en tu cocina

Sensores de alta precisión y cuatro unidades de medida. Esta báscula está equipada con sensores de alta precisión que miden con gran exactitud la cantidad necesaria de ingredientes como arroz, harina, leche, agua y fruta, entre otros. Además, mide en cuatro unidades diferentes: gramo, onza, Ib, kilogramo.

. Gracias a esta prestación, puedes medir tus ingredientes sobre un recipiente cuyo peso se ha anulado para que no interfiera en el pesaje final. Fácil uso y ahorro. Además de tener un diseño compacto para poder almacenarla de forma fácil, esta báscula tiene un diseño intuitivo en el que basta con apretar una tecla para cambiar de unidad o para activar la función tara. Además, dispone de una función de apagado automático si no se utiliza el dispositivo durante un minuto.

