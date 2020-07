Mejores doramas y películas japonesas

Se le llama así, doramas, a las series normalmente de 11 capítulos con una duración de menos de una hora de origen japonés. Después otros muchos países asiáticos han realizado igualmente doramas, en especial Corea, pero también Taiwan, China o Tailandia.

Algunos expertos en series asiáticas los diferencian de los k-dramas, si bien para la mayoría son términos coincidentes.

Entre los doramas más clásicos y populares están Jewel in the Palace (2003), Full House (2004), Coffee Prince (2007), Boys Over Flowers (2009), The Secret Garden (2010), The Moon Embracing the Sun (2012) o Heirs (2013). Lista creada por Naninga.