Arturo Valls no se acostumbra al nuevo horario de '¡Ahora caigo!': "Vamos más pronto y me pilla en la siesta"

Desde que Antena 3 decidió emitir Pasapalabra en su programación de tarde, la parrilla de la cadena se vio modificada, 'obligando' a ¡Ahora caigo! y ¡Boom! a adelantar sus horarios para hacerle hueco al nuevo concurso.

Pero parece que ese cambio de horario a las 18:00 horas no le ha sentado muy bien a Arturo Valls, como reconoció este lunes, ya que apareció en el plató de ¡Ahora caigo! agarrado a una almohada.

Mientras subía las escaleras del concurso bostezando y pidiendo perdón, el presentador afirmó que "como vamos a las seis, no acabo de acostumbrarme con el nuevo horario y estaba dando una cabezadita".

El valenciano pidió "cinco minutitos más" porque "me he quedado frito", Valls reconoció que "esto es una cosa muy absurda con la almohada en la mano" antes de saludar -estirándose- al público y los concursantes.

"Mientras cogéis las tablets, me voy despertando", señaló el presentador, mientras que se excusó diciendo que "ahora vamos más pronto y me pilla la siesta, pero ya me voy acostumbrando", concluyó.