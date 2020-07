La consejera de Sanidad de Aragón afirma que Madrid y Cataluña "no vuelcan bien" los datos de contagios

La consejera de Sanidad de Aragón, Sira Ripollés, denunció este lunes que no existe "un sistema homogéneo" para los recuentos de nuevos casos de coronavirus en las diferentes comunidades autónomas, y afirmó que Aragón está sufriendo un "agravio comparativo" por informar con "absoluta transparencia".

En una entrevista en el programa Hora 25, de la Cadena Ser, Ripollés afirmó asimismo que "hay algunas [comunidades autónomas] que lo hacen bien, como creo que nosotros lo estamos haciendo, dando los datos en tiempo real e incluso los fines de semana, y entiendo que otras comunidades autónomas, por falta de capacidad, no lo hacen de esta manera". "Yo pienso que Cataluña o Madrid no están volcando los datos bien, las sumas no salen", añadió.

"A mi me deberían preguntar por qué lo hacemos bien. Nosotros sentimos un agravio comparativo porque salimos siempre en primer lugar. Seguramente exista incapacidad de dar los datos en tiempo real, pero también parte de un ejercicio político de no salir siempre en esos primeros puestos para obtener réditos políticos", dijo la consejera.

Ripollés afirmó también que "nosotros hemos hecho un esfuerzo en buscar todos los casos, en buscar todos los contactos y en volcarlos diariamente. Entiendo que otras comunidades autónomas con políticas diferentes respecto a los rastreos o al volcado de datos lo hacen de otra manera. Ahora cada comunidad autónoma es autónoma como considera oportuno. Yo considero que no se puede comparar lo incomparable. Para que los datos fueran comparables, deberíamos todos seguir la misma política de transparencia".

Los casos positivos de COVID-19 reportados en las últimas 24 horas se elevaron este lunes a 855, más de la mitad de ellos (474) en Aragón, donde, según dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, “se está haciendo un esfuerzo importante de detección de casos que, con las drásticas medidas que se han tomado, parece que se están controlando".