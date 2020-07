Gent per Formentera y MÉS per Menorca piden que el sistema sanitario recupere la atención presencial

20M EP

La diputada de Gent per Formentera en el Parlament, Silvia Tur, y MÉS per Menorca han registrado conjuntamente este lunes una Proposición No de Ley en la Cámara balear con el objetivo de que el Govern recupere "inmediatamente" la atención preferentemente presencial para los pacientes adultos y pediátricos del sistema sanitario.