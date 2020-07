La plataforma del Polígono Sur avisa de que "continúan los apagones" y contacta con Maeztu

En declaraciones a Europa Press, Rosario García, portavoz de dicha plataforma del Polígono Sur, ha explicado que las incidencias en materia de suministro eléctrico "no se terminan de arreglar" en esta zona que constituye el barrio de menor renta neta media anual de España según las estadísticas oficiales. "Los apagones continúan", ha lamentado, detallando que este último fin de semana las interrupciones en el abastecimiento energético han afectado especialmente a la barriada de Martínez Montañés.

En ese sentido, Rosario García había achacado ya estas incidencias al "envejecimiento" de las redes de suministro de Endesa y la supuesta falta de inversiones para renovarlas. Además, criticaba que Endesa esgrimiese las acometidas ilegales a la red de abastecimiento, una práctica que según admitía sucede en la zona pero que no representa al conjunto de la ciudadanía de la misma. "Hay enganches de todo tipo, pero eso no es motivo para que los que sí pagan no tengan luz", aseveraba.

En cualquier caso, la portavoz de la plataforma ha expuesto que se ha puesto en contacto con Jesús Maeztu, al objeto de concertar una entrevista con él y abordar esta problemática y otros asuntos del devenir del Polígono Sur.