La delegació d'À Punt a Castelló es trasllada al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I

El canvi de localització de la radiotelevisió valenciana a Castelló millora la cobertura audiovisual de la província i permet reforçar el servici d'informació de proximitat, un dels objectius principals d'À Punt.

Enrique Soriano, president de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC), ha destacat "la importància d'estar en un espai tan innovador, en el cor del parc científic, la qual cosa farà disposar de més mitjans per a mostrar la realitat de Castelló a la resta de la Comunitat Valenciana".

Així mateix, la nova delegació suposa una millora en les condicions laborals dels 22 treballadors, que ara desenvoluparan la seua tasca en unes instal·lacions amb una superfície de 200 metres quadrats, llum natural, millor accés per carretera, tren, Tram i autobús. El nou espai compta amb una redacció àmplia i tres sales més (per a so, càmeres i muntatge i reunions).

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha subratllat que la instal·lació en Espaitec de la delegació d'À Punt a Castelló és una "molt bona notícia" i està convençuda que "permetrà explorar noves vies de col·laboració més enllà de les pràctiques formatives en aspectes com la transformació digital, la innovació en els continguts o també l'impuls a iniciatives emprenedores en un sector amb molt de potencial professional com l'audiovisual".

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES

A hores d'ara, À Punt acull, cada any, estudiants en pràctiques de Periodisme, Comunicació Audiovisual, Traducció i Interpretació, Publicitat i del Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació. Un altre projecte en el qual treballen conjuntament és Ítaca, per a la inclusió social i laboral de persones amb limitacions sensorials -sordera i ceguera-.

Per al director general d'À Punt, Alfred Costa, estar en el Parc Científic és "una aposta segura per a caminar de la mà de la Universitat Jaume I" en el seu repte continu de "millora en innovació, avantguarda i aposta per les noves tecnologies". La ubicació de la delegació de Castelló en el Parc Científic i Tecnològic de la UJI, Espaitec, té també un sentit estratègic.

Se situa enmig del focus d'innovació i emprenedoria de Castelló i busca crear sinergies amb els centres investigadors i empresarials que se situen ací. Espaitec és un projecte de la Universitat Jaume I gestionat per la Fundació General de la UJI que des del 2007 treballa per a crear un entorn a Castelló que siga referència nacional i internacional en coneixement i innovació.