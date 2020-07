Simón agradece a Bélgica que recomiende no viajar a España: "Un problema que nos quitan"

El Ministerio de Sanidad ha notificado 855 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone una leve disminución desde el pasado viernes, cuando se registraron 922. Sin embargo, la cifra total de positivos suma 278.782 desde el inicio de la pandemia, lo que supone un incremento de 6.391 contagios desde el pasado viernes.

Uno de los datos que ha destacado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en su comparecencia de este lunes, tras una semana ausente por vacaciones, ha sido el impacto de los casos importados, que rondan los 100 semanales. En concreto, ha destacado que en las últimas dos semanas se han registrado en España 195 casos positivos de coronavirus procedentes de 140 vuelos y ha admitido que el Ministerio de Sanidad tiene conocimiento de que "hay personas que se montan en los aviones para llegar a España ya con sintomatología".

Si bien hay casos importados derivados por la inmigración irregular de personas que llegan a nuestro país en patera, hay otros muchos casos que llegan de forma regular el avión, algunos de países como EE UU o de América Latina, donde el virus tiene en la actualidad una gran incidencia. Sin embargo, también hay casos importados de países vecinos de Europa, lo que significa, ha explicado Simón, "que el virus sigue circulando".

En este sentido, se ha referido a las medidas que están tomando algunos países con respecto a España, como Bélgica, que recomienda no venir a nuestro país. o Reino Unido, que ha impuesto una cuarentena de 14 días a sus ciudadanos que regresen de nuestro país. Lejos de pensar en el problema que supone para el turismo, Simón ha "agradecido" estas medidas puesto que, a su juicio, es "un problema que nos quitan".

En concreto, se ha referido a estos dos casos y ha señalado que "desde el punto de vista sanitario estas decisiones nos ayudan, y es un riesgo que nos quitan", ya que "desincentivan que vengan a nuestro país" y, por tanto, que lleguen casos importados.

Cifras de contagios coronavirus, actualizadas a 27 de julio. Carlos Gámez

"Se ha bajado la guardia"

Por otro lado, Fernando Simón ha cifrado en 361 los brotes activos, que están vinculados a 4.100 casos. Si bien los temporeros han sido uno de los grupos donde se han registrado varios focos -y seguirán haciéndolo por la temporada de la fruta que está por llegar, según la previsión de Simón-, se ha referido expresamente a los grupos de jóvenes y al entorno del ocio nocturno, donde considera que sí "se ha bajado la guardia". "Tenemos ejemplos de celebraciones y discotecas en las que claramente se ha bajado la guardia", ha señalado.

Pese a los datos, Simón ha afirmado que "no se ha descontrolado la epidemia" en nuestro país y considera que no estamos ante una segunda ola de coronavirus, como sí afirman otros expertos. Sin embargo, ha matizado que "hay que estudiarlo".

En este sentido, ha explicado que la epidemia no es homogénea en España y si fuera realmente no una segunda ola no sería igual que la anterior porque hay zonas como Aragón, Cataluña o Navarra donde el virus está circulando mucho más que en otras como Baleares, Canarias, Andalucía o Extremadura. "El país no es homogéneo y no lo va a ser en lo que queda de epidemia", ha expresado. Como ejemplo ha puesto el dato de casos por cada 100.000 habitantes. Si bien en España hay una media de 27 casos, según ha explicado el epidemiólogo, ninguna comunidad ronda esta cifra, ya que todas están o muy por encima o muy por debajo de ella.