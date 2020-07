Coronavirus.- La patronal valenciana demana al Govern que medie amb el Regne Unit per a reconsiderar la quarantena

En un comunicat, el president de la patronal, Salvador Navarro, defèn que la mesura aprovada per Boris Johnson no està justificada: "La nostra comunitat és una destinació segura, el traçat dels contagis està funcionant i els rebrots estan controlats".

La CEV veu imprescindible establir un corredor segur entre la Comunitat Valenciana i el Regne Unit per a recuperar l'activitat i "no penalitzar més un dels sectors més castigats per la pandèmia". Un sector que creu que serà determinant per a la recuperació perquè representa el 14% del PIB autonòmic.

Els britànics també són el major mercat emissor de turistes per a Espanya i representen el 40% del total a Benidorm (Alacant), per la qual cosa la patronal lamenta que la quarantena decretada pel Regne Unit donaria la "punta" a la temporada turística.

En aquest escenari, va traslladar a la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) quals són les necessitats de la Comunitat perquè siguen tingudes en compte per part de les autoritats espanyols i britàniques i "s'actue en conseqüència" considerant-la com a destinació segura per a viatjar.