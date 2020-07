Així serà la tornada al col·le: 207 milions per a contractar 4.374 docents més, digitalització i organització flexible

Injecció de fons en l'educació valenciana per a la tornada al col·le de la pandèmia. El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha anunciat aquest dilluns una mobilització extraordinària de 207 milions d'euros per a l'inici del curs 2020/2021, que es destinarà exclusivament a fer front a l'impacte del coronavirus en l'organització del sistema educatiu valencià.

El gruix dels diners anirà per a la contractació de personal docent, tant en centres públics com concertats. També a material de protecció i a despeses de funcionament dels centres escolars.

El nombre de nous docents que s'incorporaran al sistema sostingut amb fons públics en la Comunitat Valenciana (públic i concertat) per a aquest nou model organitzatiu derivat de la Covid ascendeix a 4.374 mestres i professors.

Es repartiran en funció de les necessitats de cada centre, però tots guanyaran efectius, segons ha apuntat Marzà, que ha comparegut al costat del secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler. A la província d'Alacant l'increment de docents és de 1.670 mestres i professors, en la de Castelló de 625 i a València de 2.079 docents.

Marzà ha destacat que aquesta configuració s'ha realitzat "gràcies al treball conjunt que hem dut a terme amb els equips directius de tots els centres educatius, que estan fent una tasca magnífica i que han organitzat els espais i les necessitats de personal a partir de les pautes que els enviem en relació amb les mesures de seguretat i higiene marcades per les autoritats sanitàries".

"En total, a les aules valencianes disposarem de més de 76.000 mestres i professors que atendran l'alumnat valencià durant un curs que per si mateix serà molt peculiar i que s'ha d'adaptar a qualsevol context que es genere depenent de l'evolució de la pandèmia", ha afegit Soler.

La incorporació de mestres i professors permetrà reduir les ràtios d'alumnes per aula, encara que aquesta dependrà de les condicions prèvies de les quals parteix cada centre. En aquest sentit, Marzà ha explicat que tots els centres rebran com a mínim un docent més dels que tenien el curs passat, però els que necessiten generar més grups necessitaran una aportació major.

La Conselleria està comunicant aquest dilluns als centres educatius una proposta d'organització que serà diferent segons les necessitats de cadascun. La màxima prioritat serà garantir la seguretat sanitària i preveure escenaris canviants en funció de l'evolució de la pandèmia.

En aquest sentit, Educació no descarta que es produïsquen confinaments selectius si la crisi sanitària empitjora, ja siguen d'aules o de centres escolars sencers. En qualsevol cas, serà Salut Pública qui concrete en un protocol específic aquestes indicacions sanitàries a l'Administració educativa.

No obstant això, hi haurà una novetat destacada: en cas de confinament, se seguirà l'horari habitual de cada assignatura ja que, amb la dotació d'equips digitals que també ha anunciat la Conselleria, es pretén garantir la impartició a distància dels continguts.

La presencialitat serà del 100% en Infantil i Primària, amb grups estables de convivència (els anomenats 'grups bambolla') fins a 4t curs que asseguraran la traçabilitat exigida per les autoritats sanitàries, és a dir, per a facilitar el rastreig dels contactes de l'alumne en cas que es detecte un positiu per coronavirus en el seu grup. Per a la resta, des de 5é, es garantirà la distància interpersonal d’1,5 metres i s'haurà d'usar la màscara.

També hi haurà 100% de presencialitat en 1r d'ESO, per ser curs de transició a secundària. Després es garantirà una elevada presència en 2n de Batxillerat i en 2n d'ESO. Es destinaran recursos per a garantir la distància en menjador i pati, evitar contagis i traçabilitat.

Tauletes, portàtils i wifi en els instituts

Una de les mesures més destacades serà un pla de digitalització dotat amb 33 milions d'euros, fonamentalment per a la compra d'equips informàtics. Als 14.500 portàtils i tauletes ja distribuïts s'uniran els 15.000 emmagatzemats que es distribuiran al setembre.

A això s'afegirà una compra centralitzada amb el Ministeri d'Educació, que assegurarà que tot l'alumnat a partir de 5é de Primària, de centres públics i concertats, disposarà d'un dispositiu digital amb connexió a la xarxa. En cursos següents es podran usar a l'aula.

A més, s'instal·larà xarxa wifi en tots els instituts públics valencians de Secundària en una actuació paral·lela al pla de digitalització. De la mateixa manera, es formarà als docents en la ensenyament online i en continguts digitals.

Des de l'Administració educativa valenciana s'insisteix que la inversió prevista s'emmotlarà als escenaris que puga provocar la pandèmia en les diferents etapes: adequacions dels centres en cas de presència física o docència digital en cas de confinament a casa.

El pati i el menjador

Respecte a espais com el pati i el menjador, s'organitzaran de manera escalonada per a reduir al màxim les possibilitats de contagi. De la mateixa manera, s'adaptaran els fluxos d'entrada i eixida als centres mitjançant plans de contingència que entraran en vigor abans del 7 de setembre, primer dia de col·legi del pròxim curs.

Aquests plans, que partiran d'unes instruccions generals que la Conselleria pactarà amb els sindicats docents, variaran en funció de la grandària del centre i de l'etapa educativa.