Absolen els germans Anglés d'extorsionar a un empresari encara que condemnen un d'ells per tràfic de drogues

Els germans Anglés es van asseure fa un parell de setmanes en el banc dels acusats juntament amb una quarta persona per presumptes delictes d'extorsió en concurs amb un delicte lleu de lesions, tinença il·lícita d'armes i delictes contra la salut pública, pels quals la Fiscalia sol·licitava per a ells penes d'entre cinc i 12 anys de presó.

Per la seua banda, la defensa, exercida per Juan Carlos Navarro, reclamava la lliure absolució per a tots excepte per a un dels germans, al qui considerava autor d'un delicte de tinença il·lícita d'armes i li demanava un any de presó. La víctima no va acudir a prestar declaració perquè està en crida i cerca per narcotràfic.

Els acusats van negar durant el juí qualsevol tipus d'extorsió, coacció o lesions a la víctima el dia en què es van produir els fets, el 21 de desembre del 2017, a casa d'un d'ells. Un va reconéixer que van discutir i va dir: "Arribàrem una mica a les mans, però gens, dos hòsties".

L'Audiència, després d'escoltar-los i examinar les proves, ha decidit absoldre els acusats de l'extorsió. No obstant açò, ha condemnat un germà a un any i tres mesos de presó per tinença d'armes, així com a altres tres anys i mig i al pagament d'una multa de 5.000 euros per un delicte contra la salut pública.

En la seua vivenda la Policia va intervenir una pistola semiautomàtica i diferents quantitats d'haixix, heroïna i cocaïna que anava a destinar a la venda a tercers.

Sobre l'arma i les drogues trobades en el seu domicili, l'acusat va indicar en la vista que la pistola li la va comprar per por, perquè li havien robat en una recaptació de l'estació anys abans i per a protegir-se. Sobre la droga, va afirmar que era consumidor de cocaïna i que li guardava l'heroïna al seu germà, que és politoxicòman, amb l'objectiu d'administrar-li-la.

La sentència, que pot ser recorreguda, arreplega l'absència de mitjans de prova suficients per a condemnar pel delicte d'extorsió, ja que la víctima no va comparéixer en el juí celebrat el passat 14 de juliol i la seua declaració sumarial no revesteix valor probatori de càrrec quan es va practicar sense intervenció de la defensa dels acusats.