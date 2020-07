L'aeroport d'Alacant-Elx gestiona aquest dilluns 53 vols amb destinacions del Regne Unit, un terç del total

Sobre aquest tema, les fonts d'Aena consultades han assenyalat que la companyia Tui, que ha anunciat que cancel·larà els seus enllaços, no tenia programat cap vol aquest dilluns.

"Per açò no hi ha una afectació, de moment", han comentat des d'Aena, que ha reclamat "esperar" a conéixer què decisió aniran prenent les companyies a partir d'ara sobre possibles cancel·lacions.

Així mateix, les fonts d'Aena consultades per Europa Press han precisat que l'aeroport de Manises, a València, té programats per a aquest dilluns set enllaços amb Regne Units: Quatre arribades i tres eixides. En total, aquest dilluns l'aeroport valencià té programats 100 vols.