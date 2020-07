Adelante sostiene que el caso de María Salmerón es "un nuevo caso de justicia patriarcal y machista"

Según informa Adelante en una nota de prensa, Oliva, que ha acompañado a Salmerón en su comparecencia ante los medios para explicar su situación procesal, cree que "sería una auténtica aberración que quien finalmente acabe en la cárcel sea la propia María, que lo único que ha hecho es respetar y apoyar a su hija, quien hoy tiene 20 años y no quiso mantener ningún contacto con su progenitor y agresor de su madre".

La edil advierte de que "son cientos de casos de violencia machista los que aún esperan a ser juzgados, mientras que, en este caso, la justicia ha actuado con una sorprendente celeridad, decretando prisión para una víctima del machismo".

Oliva explica que "el pasado 8 de julio se emitió una sentencia firme, sin posibilidad de apelación, ante lo que la abogada de Salmerón presentó un recurso de nulidad dentro del plazo preceptivo de 15 días, pero esa petición de nulidad se cruza con el auto definitivo de prisión, que es comunicado el pasado 17 de julio".

La edil de Adelante Sevilla considera "inaudito que en menos de 48 horas, y pese al colapso de los juzgados como consecuencia de la pandemia, se deniegue ese recurso de nulidad", al tiempo que ha indicado que la abogada de María Salmerón "ha presentado un recurso de reforma frente al auto de prisión y, en caso de que no sea tenido en cuenta, el último recurso que le queda será el indulto".

Así las cosas, reclama "soluciones inmediatas y urgentes para María Salmerón, quien, si nadie lo remedia, tendrá que entrar en prisión en los próximos diez días". Y es que, a su juicio, "algo falla cuando se pretende meter en prisión a una mujer víctima de violencia machista mientras su agresor, condenado a 21 meses y con orden de alejamiento, no ha llegado siquiera a pisar la cárcel".

Oliva recuerda que "el ex marido de María, pese a haber sido condenado en firme, no solo no pisó la cárcel, sino que ni siquiera tuvo que realizar servicios a la comunidad".

"El caso de María Salmerón demuestra que, en la administración de justicia, las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda", ha agregado la dirigente de Adelante, que reclama que "las leyes sean todavía más claras y protejan siempre a las víctimas". Así, defiende que "los hijos e hijas también son víctimas de las agresiones machistas que se producen contra sus madres" y que el caso de María Salmerón "es muy significativo, porque esta mujer y madre lo único que ha hecho es proteger a su hija y respetar su deseo de no convivir con quien agredió a su madre".