Cultura.- Rodríguez Uribes reconeix l'"infrafinançament" de Les Arts i remarca el compromís d'estar en el patronat

Així, ha declarat que el teatre d'òpera valencià "està infrafinançat", per la qual cosa ha apostat per "treballar seriosament" per a "reforçar el finançament" del mateix.

El ministre ha realitzat aquestes manifestacions a preguntes dels mitjans després d'una visita al Museu de la Ceràmica de València González Martí, de titularitat i gestió estatal. Sobre aquest centre de ceràmica, Uribes ha assenyalat que l'ampliació és "necessària" i ha anunciat que "es concretarà" en una reunió "monogràfica" en el mes de setembre i "en vista als Pressupostos Generals de l'Estat del 2021".

El titular de Cultura de l'administració central també s'ha referit al Museu de Belles arts de València -de titularitat estatal i gestió autonòmica-, sobre el qual ha apuntat que "està esperant" que estiga "llest" el Pla Parcial de l'Ajuntament de València, i "quan es produïsca", es traurà la licitació "el compromís adquirit pel Ministeri de tres milions per a l'entorn del museu".

VISITA AL SETEMBRE A L'IVAM

El ministre ha avançat, a més, que el pròxim mes de setembre visitarà aquesta pinacoteca i l'IVAM. En relació a aquest últim centre cultural, ha assenyalat la voluntat de celebrar una trobada per a "tancar qüestions que concernisquen a l'urbanisme de l'entorn".

Finalment, ha reivindicat que Cultura i Esport "tinga els pressupostos d'un Ministeri i no d'una Secretaria d'Estat".