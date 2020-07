Ciudadanos insta al Principado a pedir financiación europea para la antigua ciudad de vacaciones de Perlora

En una nota de prensa la portavoz parlamentaria ha señalado que el Ejecutivo asturiano "no puede dejar caer definitivamente a Perlora, afectada por una situación de deterioro que no admite más demora". "Sabemos que estos son tiempos complicados para hacer frente a una inversión como la que habría que realizar aquí y que si no se ha hecho hasta ahora, mal la va a poder acometer la Administración por sí sola. Pero podría haber una oportunidad en la financiación europea que viene y el Principado debe valorar si es factible diseñar un proyecto que opte a una o varias de esas líneas de financiación para recuperar este complejo", ha sugerido Pérez Macho.

Así, ha pedido al Principado que valore esta opción tras visitar las instalaciones de la antigua Ciudad de Vacaciones y reunirse con responsables vecinales.

La diputada de Ciudadanos ha explicado que algunos eurodiputados asturianos, así como altos funcionarios de la UE con vinculaciones con Asturias, han señalado "recientemente" que habrá fondos para renovar edificios y hacerlos más verdes y sostenibles, "una línea en la que podría encajar la recuperación de las edificaciones del complejo".

"Creemos que puede haber cabida en esos fondos para recuperar y redirigir el proyecto de esta Ciudad de Vacaciones hacia un modelo de turismo totalmente sostenible, en la dirección que marca Europa, y poniendo en marcha una iniciativa generadora de empleo y creadora de riqueza para esta zona y para el conjunto de Asturias, que añadiría un nuevo referente turístico desde el punto de vista de la sostenibilidad", añadió la parlamentaria.