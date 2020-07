Ribó defèn que la decisió de tancar l'oci nocturn és de la Generalitat i que ell ja ho ha demanat

Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans després de mostrar la seua preocupació pels brots de Covid-19 en la ciutat associats a l'oci nocturn i tornar a instar el Consell a prendre mesures sobre aquest tema.

"El suggeriment ja està fet; qui mana, mana", ha recalcat el primer edil, per a garantir que l'Ajuntament acataran "respectuosament el que diguen". "Tenim clar que açò és una qüestió de la Generalitat. Pensem que la situació és complexa però d'alguna manera qui ha de prendre la determinació l'ha de prendre", ha rematat.

Per la seua banda, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, es va mostrar partidari aquest diumenge de tancar aquells establiments d'oci nocturn "que no fan les coses bé, però, en principi no a tothom". Va advocar així per "atacar els incompliments però no acabar amb tot".