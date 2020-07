Sara Sálamo muestra por primera vez su tripita de embarazada tras anunciar que espera su segundo hijo

Sara Sálamo confirmó el pasado viernes que está embarazada de su segundo hijo con Isco Alarcón, una noticia que llega un año después de que la pareja diera la bienvenida a Theo. Por ello, la actriz aprovechó este domingo para compartir su primer posado mostrando la barriga.

La intérprete de 28 años publicó una fotografía en la piscina que acompañó con un breve, pero significativo mensaje para referirse a su embarazo. "Un pez dentro de otro pez", escribió.

El post cuenta con más de 95.000 'me gusta' y recoge numerosos mensajes en los que se leen felicitaciones y halagos como "enhorabuena preciosa", "muero de amor", "maravillosa" o "esta es una foto muy bonita".

La canaria y Alarcón anunciaron que estaban su segundo hijo compartiendo la misma publicación en Instagram. "2021 tiene pinta de ser mejor año que su predecesor. O al menos eso esperamos. O al menos lo será en nuestra casa, donde daremos la bienvenida a un nuevo miembro. #babyiscoming", expresaron.

Hace escasos días la pareja también celebraba el primer cumpleaños de su primer hijo, Theo. "Hacía tiempo que no estaba de manera consciente en un lugar. Hoy no he hecho fotos, no estaba pendiente del teléfono, ni de nada externo a ti. Porque hoy era tu día. Hoy cumples tu primer año, luz de mi vida", escribió Sálamo, que atraviesa una bonita etapa familiar junto al futbolista.