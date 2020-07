Caso Dina: ¿cómo se hace inaccesible el contenido de una tarjeta SIM sin dañarla?

Según las últimas informaciones, la tarjeta del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham estaba “físicamente intacta” al enviarla a la empresa que trató de recuperarla. Así consta en la documentación que el juez del caso Villarejo reclamó a Reino Unido vía comisión rogatoria, relativa a los datos que sobre esa tarjeta pudiera conservar la empresa Recuperación Express, con sede en Gales.

Cuando la tarjeta llegó a dicha empresa, en septiembre de 2017, “no tenía cortocircuitos” ni daños, pero como la empresa no pudo acceder a su contenido con su software especializado, retiró “el revestimiento de plástico que cubre los pines” para tratar de conseguirlo a través de otro método, sin éxito. La compañía, por tanto, se responsabiliza de parte de los daños que presenta la tarjeta.

Estas afirmaciones implican que Pablo Iglesias no trató de destruirla o quemarla antes de entregársela a su propietaria.

¿Cómo hacer inaccesible el contenido de una tarjeta SIM sin dañarla?

Desde 20MINUTOS hemos consultado a Roberto García, experto en seguridad IT de la empresa tecnológica Hiberus que ha tratado de aclararnos esta duda. “Sobre la información almacenada en las tarjetas SIM, ocurre lo siguiente: por un lado, la información almacenada en ella dependerá del modelo de teléfono en el que se ha estado usando, ya que no se almacena la misma información en dispotivos iOS que en dispositivos Android”.

Por otro lado, añade que también dependerá “de la configuración del propio dispositivo”, puesto que “si el mismo no está configurado para almacenar información en la tarjeta SIM, no podrá accederse a ninguna información”.

Por último, dependerá de “cómo esté protegida la información en la tarjeta SIM”. Si existe una clave PIN, la información almacenada en la tarjeta no podrá ser accesible hasta que sea introducida correctamente. “Esto sucede incluso si la tarjeta SIM es clonada a otra tarjeta que no tenga protección, copiándose sólo los datos relativos a la SIM como su número de serie y los datos de la operadora, pero no los datos almacenados en ella”, aclara el experto.

Por lo tanto, concluye el experto, la información almacenada en tarjetas SIM puede ser protegida por diversos medios deseguridad informática que no hagan necesaria la destrucción o inutilización física de la tarjeta para inhabilitar el acceso a su información.

