Elena Rodríguez sufre un accidente de coche y muestra el estado del vehículo

Elena Rodríguez sufrió este domingo un accidente con su coche tras ser golpeado lateralmente por otro vehículo. Así lo contó su hija, Adara Molinero, en sus stories de Instagram, donde aseguró que lo importante es que su madre se encuentra perfectamente.

Tras su regreso de las vacaciones con Rodrigo Fuertes, la ganadora de GH VIP 7 se reunió de nuevo con su madre, aunque el reencuentro no fue como ellas esperaban. Y es que la joven mostró en la red social el estado del vehículo de Rodríguez, que quedó abollado y muy arañado tras el golpe.

En los vídeos también aparece la exconcursante de Supevivientes 2020 con el semblante serio y observando el estado de su coche. "¿Qué has sentido? Dime tus primeras palabras", le dice Adara a su madre, a lo que esta responde: "Pues nada, le puede pasar a cualquiera, ¿no?".

Unas horas más tarde, la ex de Hugo Sierra compartió unos vídeos en los que valoraba que la persona que ha golpeado el coche de su madre podía estar pasando por un problema que le hizo no estar con los cinco sentidos. Y es que, para la ex gran hermana, lo más importante es que su madre está bien.

El coche de Elena Rodríguez. INSTAGRAM