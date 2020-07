EH Bildu defiende que contar con un nuevo estatus político será "clave" para afrontar la actual crisis

Los 21 parlamentarios vascos electos por EH Bildu han entregado este lunes sus credenciales en la Cámara de Vitoria, después de que la semana pasada se acreditaran los 10 del PSE y los 31 del PNV, poniendo así en marcha el proceso de constitución del nuevo Parlamento Vasco.

En declaraciones a los medios de comunicación, Iriarte ha explicado que la acreditación de los parlamentarios de EH Bildu supone dar "un paso más para cumplir la palabra dada y los compromisos" que durante la campaña electoral la coalición asumió con la ciudadanía de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

En este sentido, ha insistido en que nos encontramos ante una "triple crisis: sanitaria, económica y social" y ha defendido que "no se puede repetir lo ocurrido de 2008". "La crisis no la pueden pagar los de siempre; es responsabilidad y obligación de los gobiernos tomar medidas para que la factura no la paguen los trabajadores", ha subrayado.

Iriarte cree que "la solución no puede ser aumentar la precariedad" y ha explicado que este va a ser "el punto de partida y el reto de EH Bildu" en esta nueva legislatura.

"Nuestras prioridades están claras. Tenemos que salir de la crisis con una sociedad más justa, con unos servicios públicos fuertes, unas condiciones de trabajo y de vida dignas y unos índices de precaridad muy inferiores a los actuales", ha indicado.

Para lograrlo, EH Bildu cree que el "nuevo estatus político" será también una de las "claves" de la legislatura porque cree que si se quiere afrontar la crisis "de la mejor manera posible" se van a necesitar "herramientas propias para decidir" y ha puesto como ejemplo el límite de déficit. "Todos estos temas y otros muchos no será posible sacarlos adelante sin cambiar el modelo de relación con el Estado y sin nuevo estatus político", ha asegurado.

Iriarte ha afirmado que la pandemia ha "golpeado muy fuerte" a Euskadi y "no nos ha pillado en las mejores condiciones", ya que ha afirmado que "en los últimos años, la pobreza ha aumentado sin parar en Álava, Bixkaia y Gipuzkoa".

En este sentido, ha señalado que "más del 6% de la población vive en situación de pobreza real, 131.000 personas, un 7% más que hace cuatro años, un 46 por ciento más que hace doce años, y además el 8% vive en riesgo de pobreza". "Es evidente que la gestión de Urkullu no era más que propaganda", ha criticado.

Para EH Bildu, "las condiciones de vida de grandes sectores sociales son hoy mucho peores que hace unos años y esa tendencia se va a agravar aún más por culpa del coronavirus si no se toman las medidas adecuadas".

También ha destacado que el empleo ha caído un 20% de abril a junio y ha subrayado que "estamos oficialmente en recesión". "Nuestra prioridad debe ser necesariamente hacer frente a esa realidad, siempre teniendo claro que la solución no vendrá por la vía de incrementar la precariedad", ha reiterado.

En este sentido, ha calificado de "muy preocupantes" las declaraciones de la consejera Arantxa Tapia "planteando una rebaja de los salarios", porque cree que "está poniendo la alfombra roja a la patronal para empeorar las condiciones laborales y así repetir los mismos errores en la crisis de 2008, es decir, que las consecuencias de la crisis la paguen los y las trabajadoras".

TOMAR MEDIDAS

"Sabemos que vienen tiempos difíciles, pero la responsabilidad y la función del Gobierno no es anunciar malas noticias, sino tomar medidas para evitarlas y en lugar de hacerlo, está anunciando un escenario catastrófico, tratando de hacer creer que hacer recortes en las condiciones laborales y de vida es la única opción posible", ha reprochado.

Iriarte cree que desde el Ejecutivo, "están preparando el terreno para los recortes, preparando un clima de opinión para que resulte más asumible que la gente acepte estos recortes sin alzar demasiado la voz".

Ante esta situación, ha explicado que EH Bildu plantea "otra alternativa", ya que consideran que es "hora del trabajo en común, de consensuar la salida de la crisis con los agentes políticos y sociales, sin que nadie quede atrás".

"Frente a los recortes y pérdida de derechos que ya sugiere la derecha, desde la izquierda hay alternativa y esa alternativa la representa EH Bildu; una política proactiva para garantizar los derechos sociales, los derechos económicos, que se anticipe a los problemas, con visión estratégica y dotada de recursos económicos", ha indicado.

En este sentido, cree que "el endeudamiento es una vía, pero no es la única" y ha insistido en la necesidad de contar con "una nueva fiscalidad para que los que más tienen aporten más" porque si no "difícilmente conseguiremos los recursos necesarios para hacer políticas de apoyo al empleo y a la industria, mantener unos servicios públicos fuertes y de calidad; y en definitiva, que la crisis no la pague la clase trabajadora".