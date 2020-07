Lorena García elogia el atractivo de Manel Fuentes: "Bruce Springsteen es un mítico erótico y tienes cierto parecido"

El presentadorManel Fuentes ha visitado este lunes el plató de Espejo público para promocionar su vuelta a los escenarios con el espectáculo Mi vida con Bruce. El comunicador vuelve guitarra en mano haciendo homenaje a las canciones de uno de los grandes del rock, Bruce Springsteen.

Fuentes se declara fan incondicional del músico estadounidense y ha explicado a los colaboradores del magazine matutino cómo las canciones de Springsteen "forman parte de la banda sonora" de su vida. Además, el presentador ha confesado que conoció su música "cuando mi novia me dejó y me rompió el corazón".

La presentadora, Lorena García, ha confesado su amor por alguna de estas canciones y por el atractivo del cantante. "Bruce es un mítico erótico maravilloso y tú tienes cierto parecido", ha comentado la conductora del programa. "Esto está mejorando mucho", ha bromeado el colaborador Diego Revuelta.

El tertuliano se ha unido a la opinión d su compañera y ha coincidido en que Manel Fuentes tiene cierto parecido físico con el de Nueva Jersey. "Me gusta más que me lo diga Lorena", ha bromeado el presentador de Tu cara me suena entre las risas de sus compañeros.

El equipo de Espejo publico ha organizado para el final de la entrevista una especie de test sobre datos curiosos de Bruce Springsteen para que Manuel Fuentes pudiera demostrar que es un verdadero fan. El invitado ha acertado todas las preguntas del examen y ha dejado a todos boquiabiertos.