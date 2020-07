Sanitat activa l'alerta sanitària per calor alta en onze comarques de la Comunitat Valenciana

En concret, s'activa l'alerta sanitària per nivell taronja per a aquest dilluns en les zones termoclimatològiques 1, 8, 15 i 23, les quals comprenen més de 60 municipis que poden registrar valors alts de temperatura. Una mateixa comarca pot abastar diferents zones termoclimàtiques establides per la CEAM.

Les comarques que es veuen afectades per l'augment de temperatures són l'Alcalatén, els Ports, l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat, L'Alt Palància, La Plana d'Utiel-Requena, la Foia de Buñol, La Serrania, l'Alcoià, la Vall d'Albaida i el Comtat.

RECOMANACIONS SANITÀRIES

Davant l'augment de temperatures, la Conselleria de Sanitat disposa del Programa de Prevenció i Atenció dels Problemes de Salut derivats de les Temperatures Extremes, mitjançant el qual s'activa un protocol per a advertir la població sobre els riscos per a la salut associats amb la calor alta o extrema.

Principalment, les recomanacions estan dirigides als grups vulnerables, com són les persones majors, persones amb malalties cròniques, els qui treballen exposats a altes temperatures, així com xiquets i xiquetes.

En aquest sentit, davant les altes temperatures, des de Sanitat es recomana evitar eixir al carrer en les hores més caloroses del dia. Així mateix, és convenient utilitzar roba folgada, lleugera i de colors clars i protegir-se el cap amb una gorra o capell.

Les recomanacions en la llar són tancar persianes i baixar tendals en façanes exposades al sol per a evitar un excés de calor, així com situar-se en zones de la casa més fresques.

És recomanable beure aigua amb freqüència, encara que no es tinga set; evitar l'excés d'alcohol i les begudes amb molta cafeïna; i substituir els menjars copiosos i calents per plats freds, fruites i verdures fresques.