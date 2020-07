El PP de Palma pide a Hila la celebración del Debate de la Ciudad

En un comunicado, la portavoz de los 'populares' en Palma, Mercedes Celeste, ha recordado que este debate habitualmente se hace en junio. No obstante, "este año, con las circunstancias especiales por la pandemia y el estado de alarma, no se ha celebrado" y, además, "el equipo de gobierno no ha hecho mención aún".

Según el PP, es necesario "hacer una valoración exhaustiva del primer año de esta nueva legislatura y un balance global de los cinco años del Pacte de izquierdas en Cort", así como abordar otros temas más concretos como la seguridad ciudadana o la limpieza de la ciudad.

Según la portavoz, debe ser un debate en el que evaluar "el coste para los ciudadanos del alto número de asesores y altos cargos del Pacte en Cort".

Durante la junta de portavoces, los 'populares' han pedido, además, que en el pleno del jueves se haga un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del último atentado terrorista de ETA en Palmanova Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada García, "ya que el día del pleno, el 30 de julio, coincide con el 11º aniversario".