PSOE lamenta que PP tenga "muy pocas ideas" y "muy pocas iniciativas" para contribuir a la recuperación de C-LM

Así se ha pronunciado en rueda de prensa la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, quien ha lamentado que el presidente regional del PP, Paco Núñez no haya dicho "nada novedoso" en una rueda de prensa anterior y haya exigido lo que se está impulsando ya desde el Gobierno.

"De forma insistente se equivoca en la estrategia que muestra", ha manifestado la portavoz socialista, quien ha dicho a Núñez que lo que los ciudadanos quieren es que los partidos políticos se unan para trabajar y paliar "de la mejor manera posible" esta crisis.

Por ello, ha lamentado que "lejos de aportar" Núñez lo que hace "sistemáticamente" es entretenerse en la "anécdota". "No se puede estar como El Perro del Hortelano, que no come ni deja comer", ha dicho, para afirmar que Núñez está "muy desgastado" al poner "solo trabas" y "palos en las ruedas".

En este punto, la responsable socialista ha afirmado que el 42% de los votantes del presidente regional del PP en las pasadas elecciones "reniegan" a volver a concederle su confianza si hoy en día tuvieran que volver a votar.

"Esto no es ni más ni menos que la constatación de que el PP se está equivocando una vez más y que los ciudadanos censuran de forma contundente a los partidos que no arriman el hombre para ayudar, y eso lo que le pasa al PP y a Núñez", ha manifestado.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Sobre la Conferencia de Presidentes de este viernes, a la que también ha aludido Núñez, Maestre ha indicado que los 'populares' han tenido "muchas oportunidades" para ayudar pero "nunca" están por contribuir a la recuperación porque "piensan que cuanto peor les vaya a los demás mejor les irá a ellos".

"Si de verdad quiere que una parte proporcional y adecuada de los fondos para Castilla-La Mancha, que hable con Casado y que los representantes del PP en la región en el Congreso y en el Senado digan sí a los presupuestos que van a dar dinero a la región", ha concluido.