Coronavirus.- La UV produeix durant els últims quatre mesos 3.000 hores de cultura digital

La periodista cultural de la UV Magda R. Brox ha explicat que des del primer dia, "la consigna i aposta clara del vicerector de Cultura, Antonio Ariño, va ser la que caldria adaptar-se a la situació, i que la Universitat havia de bolcar la seua cultura al format digital i començar a crear ja directament cultura digital".

Aquesta ha sigut una mesura no solament destinada a salvar un dels sectors més afectats per la pandèmia, com és el de la cultura, sinó també dirigida a conscienciar a la ciutadania sobre una qüestió essencial: "Quedar-se a casa, amb el que nosaltres sabem fer: cultura universitària", ha postil·lat.

Al seu torn, la periodista ha subratllat la implicació que han demostrat durant els últims mesos tots els companys: gestors culturals i tècnics d'audiovisuals de la institució, el personal de la Fundació General de la Universitat de València i els responsables d'aules culturals universitàries, ha enumerat.

Ara tots els continguts culturals estan disponibles en el Canal YouTube del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, el qual s'ha convertit en un repositori de cultura digital amb centenars d'hores de programació molt variada per a ser "consumida" en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. En quatre mesos s'han subscrit prop de 1.000 persones.