Desvelan la identidad del nuevo amor de Makoke

Cuando Makoke acudió este sábado a su puesto como colaboradora en Viva la vida, no sabía que se iba a convertir en una de las grandes protagonistas del programa. Y es que, a pesar de haber intentado actuar con discreción, el espacio de Mediaset sacó a la luz un nuevo detalle sobre su vida: tiene nueva pareja.

El magazine desplegó durante los últimos días todo un equipo de investigación con seguimientos a la exmujer de Kiko Matamoros en Ibiza, además de llamadas de confidentes que confirmaban dónde y con quién se encontraba en cada momento e incluso conversaciones subidas de tono vía WhatsApp.

De este modo, el programa desveló que la nueva "ilusión" es "un señor muy apuesto de unos cincuenta años, al que se le notaba que tenía dinero y con el que tenía una actitud muy cariñosa", según explicó un confidente que la habría visto acompañada de esta persona durante sus vacaciones.

A la colaboradora le ha cambiado la cara al enterarse de que había sido pillada #VivaLaVida317https://t.co/fKpHZGHlQz — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) July 26, 2020

"Yo tengo una vida privada y porque haya vendido exclusivas no quiere decir que siempre que tenga pareja lo tenga que hacer. No quiero hablar en este momento de quién está o no en mi corazón y me pone nerviosa este tema", apuntó Makoke, que se mantuvo impasible ante el bombardeo de información.

Además, el magazine también emitió algunos vídeos de investigación que pusieron a la tertuliana en un apuro. Así, sentenció el asunto diciendo que "cuando sea una relación formal la contaré".

Para más inri, se sacaron a la luz las capturas de unas supuestas conversaciones entre la colaboradora y su nueva pareja. "No me hables de 16.00 a 20.00 horas porque me voy a poner nerviosa y no es plan de que me ponga tontorrona y a ver que hago", se leía. Sin embargo, Makoke negó esta información.

Este domingo, José Antonio Avilés dijo que Makoke sí se habría intercambiado mensajes subidos de tono, pero con otra persona, defendiendo que su compañera estaría manteniendo dos relaciones paralelas.

Por su parte, Carmen Borrego apoyó a Makoke y dijo que "todo lo que se está diciendo desde ayer no es cierto y que esa conversación no es suya".