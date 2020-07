Los médicos denuncian una campaña via Whatsapp para "saturar la Sanidad" si niegan la exención de usar mascarilla

El Colegio de Médicos de Bizkaia (CMB) ha denunciado la existencia de una campaña "perfectamente orquestada" para saturar el sistema sanitario con reclamaciones contra ellos por no autorizar la exención de usar mascarilla a personas que no tienen ninguna patología que lo justifique.

El Colegio vizcaíno ha explicado en una nota que ya ha comunicado esta situación a la consejera de Salud y al Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, y que también informará a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La campaña, según ha explicado el CMB, consiste en solicitar al médico de cabecera la exención de usar mascarilla y cuando éste se niegue poner una queja en el servicio de atención al paciente y entregar una copia a un abogado (que según el Colegio se identifica con nombre y apellidos en el mensaje), que las acumulará para una demanda colectiva.

Esta campaña, según el Colegio, se está difundiendo a través de Whatsapp y ya se han presentado esas quejas contra algunos de sus colegiados por rechazar eximir del uso de la mascarilla a pacientes sin ninguna patología que lo exija.

Para el Colegio de Médicos de Bizkaia, esa campaña puede constituir un delito de "atentado contra la salud pública" por fomentar no usar la mascarilla y por buscar la saturación del sistema sanitario.

El contenido del mensaje

1. Saturar el sistema sanitario: todo el mundo tiene que llamar a su médico de cabecera para pedir un Certificado de excepción de la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Se expresa dificultad respiratoria o dificultad de usar mascarilla por características laborales que nos exigen de buena respiración, síntomas de mareo...

2. Algunos médicos no tendrán problema en hacernos el certificado pero se prevé que la mayoría diga que no.

3. Avisar al médico que se va a poner una queja en el SAPU (Servicio de Atención al Paciente y al Usuario).

4. Poner una queja en SAPU diciendo que no nos han atendido y que no nos han querido hacer el certificado.

Pedir 2 copias, una para nosotras y otra para el abogado Luis de Miguel Ortega para que tenga el material para poder hacer unas demandas masivas.

Si él no tiene denuncias y reclamaciones él no puede hacer nada.

EN CUANTO AL RIESGO DE MULTAS

1. Actuar con sentido común: si vamos sin mascarilla y un agente nos para, no confrontar, no forzar. Si debatimos nos puede multar por desacato y esto es más complejo en términos judiciales.

2. Si no te la quieres poner, primero te da un aviso de multa, y más tarde te llega la multa a casa. Si pagas la multa ya no se puede recurrir pero si no se puede pasar al abogado Luis de Miguel Ortega para que haga esa demanda colectiva.

3. No podemos acumular una multa cada día, pero no pasa nada tener alguna que otra multa. En el confinamiento se han enviado a casa solamente un 25%. Tranquilidad y saturar el sistema (Osakidetza, SAPU, Ertzaintza...). Que vean que hay movimiento y que la gente no está de acuerdo.

Mucha luz y PAZ-ciencia