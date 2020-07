Torrelavega Sí vuelve a llevar a Pleno la moción para trasladar a la ciudad dos direcciones generales del Gobierno

Torrelavega Sí ha decidido retomar la moción, que se debatirá en la sesión plenaria de este jueves 30 de julio, dado que casi tres años después de su aprobación la iniciativa sigue "en la misma situación", sin haberse iniciado los trámites para ese traslado de direcciones generales.

Así lo han indicado este lunes en rueda de prensa la concejala y el portavoz del partido, Blanca Rosa Gómez Morante y Arturo Roiz, que han mostrado su "profunda tristeza, preocupación y decepción" por que el Gobierno de Cantabria "haya olvidado un aspecto tan importante" y el equipo de Gobierno municipal -ambos ejecutivos formados por PRC-PSOE- "se repliega".

En este sentido, han considerado que los representantes de Torrelavega guardan un "silencio cómplice" que a la ciudad "no le aporta y no le ayuda absolutamente nada", y que para sacar adelante esta reivindicación "falta trabajo" del actual consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, y "exigencia y recordatorio" por parte del alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ambos del PRC.

Además, desde Torrelavega Sí han destacado que hace tres años las direcciones generales que piden trasladar a la ciudad, las de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, dependían de dos consejerías diferentes, pero en esta legislatura se han englobado en la misma por lo que la gestión es "más fácil" ahora que cuando lo solicitaron en 2017.

Según han explicado Gómez Morante y Roiz, la moción que debatirá el Pleno este jueves es la misma que la que presentaron entonces, aunque algo ampliada añadiendo que hace casi tres años que se aprobó la iniciativa y aun no se ha puesto en marcha.

Así, en su contenido defiende esta medida como estratégica para el municipio ante el "declive" de la ciudad y destaca los beneficios de la descentralización, que para los municipalistas es "una necesidad y una exigencia", han dicho la edil y el portavoz de Torrelavega Sí, que se han referido a otras comunidades autónomas uniprovinciales que han dado pasos en esta línea y han confirmado que "son positivos".

Y han recordado que el motivo de pedir el traslado de estas dos direcciones generales es que en la ciudad hay dos referencias en sus actividades de gestión, como son el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) y el Mercado Nacional de Ganados.

"NINGÚN INTERÉS"

Gómez Morante y Roiz han lamentado que algunos proyectos como éste no salgan adelante porque "lo que más cuesta es a lo que hay que dedicar tiempo" y en la Corporación torrelaveguense hay responsables políticos que "no tienen ningún interés", por lo que "desgraciadamente un voto en un Pleno no vale de nada si después no se ejerce ese compromiso".

En este sentido, han considerado que desde su grupo fueron "excesivamente ingenuos de pensar que iban a trabajar sin que se lo recordáramos continuamente", por lo que han asegurado que a partir de la votación de esta nueva moción su acción será "diaria, constante y permanente" para lograr que ese traslado de direcciones generales sea una realidad.

Por último, han opinado que sacar adelante esta petición es solo una "muestra de voluntad política" y una decisión que implica creer en la descentralización, porque su coste económico es "muy bajo" y además generaría en Torrelavega un "flujo poblacional" gracias a las gestiones que tendrían que ir a realizar los ciudadanos a esas sedes del Gobierno y a los traslados de los funcionarios que trabajan en ellas.