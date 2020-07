Platges de la Costa Blanca qualifica d'"imprescindible" que Alacant compte amb un corredor aeri "segur"

Al seu juí, amb açò, "s'evitaria" la quarantena de 14 dies que el Govern britànic ha imposat als qui tornen des d'Espanya.

En un comunicat, els empresaris que gestionen servicis en les platges d'Alacant qualifiquen d'"essencial" el turisme britànic "per la seua gran vinculació" amb la Costa Blanca i per ser un dels "grans centres emissors" de turistes cap a la província, de manera que han sol·licitat que el primer ministre britànic "retire la recomanació de no viatjar a Espanya".

L'organització empresarial exigeix per a la Costa Blanca el mateix tractament que se li va a concedir a les Illes Balears i Canàries, destinacions turístiques en els quals els operadors turístics que gestionen el mercat britànic tenen previst seguir organitzant viatges.

"El turisme britànic és imprescindible per a una mínima recuperació en aquest pèssim inici de campanya i perquè se suavitzen les males previsions d'ocupació per al que resta de temporada estival i els primers mesos de la tardor", han al·legat.