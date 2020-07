Entregan este martes más de 198.000 firmas contra el proyecto en Genoveses en la Junta y Ayuntamiento de Níjar

La iniciativa, que se inició el pasado 24 de junio después de que trascendiera el dictamen ambiental que daba continuidad al proyecto y que roza ya las 200.000 rúbricas, reclama a las administraciones que den "marcha atrás" en esta acción privada que "pretende convertir un antiguo cortijo situado en la bahía de Los Genoveses en un hotel con 30 habitaciones acompañado de piscina y 70 plazas de aparcamiento".

Para ello, se realizarán dos entregas de firmas simultáneas: una en la Delegación de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de Almería donde estará Céline Feutry, impulsora de la petición, y otra en el Ayuntamiento de Níjar, ambas a las 09,45 horas.

"Lo mejor del Parque Natural de Cabo de Gata son precisamente sus playas vírgenes, que no atraigan a demasiada gente. Que no se masifique la zona ni se perjudique a la fauna y flora local debería ser la única prioridad", dice el texto de la petición, en el que se recuerda que "actualmente la zona del Cabo de Gata tiene un aforo autolimitado, ya que hay unas 200 plazas de aparcamiento, de tal forma que cuando estas se completan no queda más remedio que dar media vuelta".

Para los peticionarios, "la construcción de este hotel aseguraría el acceso a las personas que se alojen en él, privilegiando a unos pocos el acceso de una playa pública perteneciente a un parque natural protegido".

Del mismo modo, exponen su "temor" a que la apertura de este hotel "abra la veda para la construcción de otras posteriores y masifique una de las pocas zonas de costa sin explotar en nuestro país".