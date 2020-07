La UPV compta amb una sala "única a Espanya" que genera avatars 3D i entorns virtuals per a detectar l'autisme

L'espai disposa d'un total de 28 càmeres infraroges estratègicament situades i calibrades que graven els moviments realitzats pels actors, vestits amb un trage especial ple de "constel·lacions"; un sistema que utilitzen empreses com Nike o Disney permet capturar eixos moviments i generar animacions i avatars 3D d'un gran realisme; i, finalment, dos dispositius de gravació facial arrepleguen els gestos de la cara dels actors per a la seua integració en els personatges 3D.

En aquesta sala es porten projectes de gran impacte en múltiples camps, des del diagnòstic clínic, fins al lideratge industrial o la psicologia. En tots ells hi ha factor en comú: la necessitat d'integrar personatges en certs entorns de manera digital, per a dotar-los de moviments naturals.

"Açò és fonamental per a donar realisme a personatges que formen part d'un entorn virtual i generar així presència social i reaccions similars a les quals es produeixen en la vida real. Per a generar emocions, són molt importants el realisme i la naturalitat en els moviments físics i corporals dels avatars. I açò és possible en les nostres instal·lacions", destaca el director del LabLeni-I3B de la UPV, Mariano Alcañiz.

Utilitzant el sistema Optitrack -el que utilitzen Disney o Nike- l'equip del LabLeni-I3B de la UPV treballa en el desenvolupament d'entorns virtuals que faciliten la detecció primerenca de l'autisme en xiquets, així com la millora de les habilitats socials en pacients diagnosticats.

Segons apunten els investigadors de la Universitat Politècnica de València, en aquest camp la capacitat d'interpretació de les emocions suposa un element de gran importància. Per a açò, el sistema Optitrack permet generar situacions socials amb diferent càrrega emocional per mitjà de l'animació d'avatars, en les quals és possible observar i analitzar les respostes dels xiquets davant diferents contextos socials.

NATURALITAT I REALISME

"La naturalitat dels moviments corporals i el realisme de les expressions facials dels personatges suposen un factor clau per a evocar reaccions naturals en aquests xiquets. I en aquesta sala podem aconseguir avatars amb un altíssim grau de realisme, la qual cosa ajuda a diagnosticar i tractar d'una manera més eficaç i precise el Trastorn d'Espectre Autista (TEA)", apunta Mariano Alcañiz.

La sala compta amb el suport de la Unió Europea per mitjà del programa FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (IDIFEDER/2018/029).