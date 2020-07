Puig sobre la quarantena britànica: "Hi havia una esperança a l'agost de salvar els mobles però açò és un colp molt dur"

Puig, en una entrevista en 'Hoy por hoy' en la Cadena Ser arreplegada per Europa Press, ha recalcat que no s'entén la recomanació realitzada pel Govern de Boris Johnson de no viatjar a Espanya, així com la imposició d'una quarantena de 14 dies a les persones procedents del nostre país, sobretot, perquè "no està justificada amb dades epidemiològiques".

En eixe sentit, ha recalcat: "les nostres dades epidemiològiques són millors que els del Regne Unit". "No entenc eixa decisió que ha sigut una gran brotxada, s'entendria una operació més ajustada a la realitat de cada territori", ha defès Puig.

Per açò, ha vinculat la decisió del Govern de Boris Johnson a "qüestions internes del Regne Unida sobre les quals no em correspon opinar", ha assenyalat.

CORREDOR SEGUR

Puig ha insistit a reclamar un corredor segur per a la Comunitat Valenciana per mitjà de l'aeroport alacantí de l'Altet que "canalitze totes les mesures de prevenció". Entre elles, s'ha referit a la contractació d'un hotel per a acollir als possibles casos encara que ha recalcat que en aquests moments "no hi ha hagut cap brot que estiga directament causat per allotjament ni restauració". "Es poden augmentar les mesures preventives però tancar no és el camí", ha insistit.

D'altra banda, preguntat per la conveniència d'establir una autoritat de coordinació de les comunitats, ha mantingut que la gestió està "funcionat adequadament" encara que "tot pot millorar-se". "La realitat que estem vivint té a veure amb el que és Espanya i en eixe sentit tot el que siga capacitat d'unitat d'acció és positiu, el missatge general és compartit per totes les comunitats", ha comentat.

En eixe sentit, ha considerat que es pot avançar en aspectes de coordinació però hi ha una voluntat inequívoca de treballar i a més està setmana hi ha una reunió de la Conferència de presidents que ha sigut "un instrument molt útil" per a "reforçar" aquesta coordinació.