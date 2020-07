El paviment del tramvia de València es renovarà després de 25 anys de deterioració

El tramvia modern va complir l'any passat el seu primer quart de segle des que en 1994 València es va convertir en la primera ciutat espanyola que rescatava aquest mitjà de transport com a manera de promoure la mobilitat sostenible.

Des de llavors, el seu ús intensiu a l'aire lliure ha comportat, segons han detectat els tècnics de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), una "forta deterioració" per al paviment sobre el qual discorre, tant de llamborda com d'asfalt, principalment en els encreuaments amb el trànsit motoritzat.

Per aquest motiu, l'empresa pública autonòmica ha decidit traure a concurs un contracte per a renovar el ferm en 27 encreuaments de carrers, amb una inversió total que supera els 855.000 euros (impostos inclosos).

El projecte es desenvolupa íntegrament a la ciutat de València, en trams de la xarxa tramviària, en concret en trams de les línies 4, 6 i 8.

Aquest concurs es divideix en dos lots o fases. La 1, amb un pressupost de 353.759,41 euros i un termini d'execució de 15 setmanes (quasi quatre mesos), beneficiarà als barris de Benicalap i Benimaclet, on es renovaran 11 encreuaments.

Els encreuaments de carrers beneficiats en aquest lot són els següents: Mondúver-Poeta Serrano Clavero, Francisco Tàrrega-Peset Aleixandre, Periodista Llorente-San Pancracio, Actor Mora-Constitució, Actor Mora-Sagunt, Fra Pedro Vives-Bilbao, Fra Pedro Vives-Almassora, Almassora-Pintor Vilar (en dos trams), Vicente Zaragozá-Emilio Baró i Vicente Zaragozá-Pobla Llarga.

En la fase 2 s'actuarà sobre 16 encreuaments tramviaris dels barris de Rascanya, la Vega Baixa i el Cabanyal-Canyamelar, amb un pressupost de 418.109 euros i un termini d'execució de 18 setmanes (quatre mesos i mig aproximadament).

Es renovaran els següents creus: Tarongers-Camí del Cabanyal, Tarongers-Enginyer Fausto Elio, Tarongers-Serradora, Enginyer F. Elio-Serradora, Enginyer F. Elio-Accés depòsit, Tarongers-Pare Antón Martín, Tarongers-Reina, A. Cadena-Cavite, Doctor Lluch-Amparo Guillem, Sr. Lluch- Pescadors, Sr. Lluch-Pintor Ferrandis, Duc de Mandas-Sant Vicent de Paúl, Germans Machado- S. Vte. Paúl, H. Machado-Sant Joan Bosco, Francisco Cubells-Serradora i Jerónimo Monsoriu-Serradora.

La resta de la inversió, fins a aconseguir els 855.000 euros del total, correspon al contracte de la direcció d'obra, licitat per 83.327,01 euros.

Les obres, de les quals s'avisarà una setmana abans en cada ubicació per a informar els veïns davant possibles molèsties derivades dels talls de carrers, suposaran la demolició del ferm existent en tots els encreuaments, ja siguen d'aglomerat, llamborda o formigó, fins a una profunditat de 12 centímetres.

Segons consta en els plecs tècnics, els treballs es realitzaran "preferentment en horari diürn, llevat que no existisca una altra alternativa de cara a la mínima afecció del trànsit ferroviari o de vehicles".

Cal tindre en compte que, en els trams diürns, les obres coincidiran amb la circulació dels tramvies i del trànsit privat, per la qual cosa tots dos fluxos es poden veure perjudicats pel desenvolupament d'aquestes. El document també recull que se senyalitzaran tants trams de via com siga possible dins de la mateixa jornada laboral, incloent el muntatge i desmuntatge de la senyalització.

Renovació del sistema de senyalització en tota la xarxa

D'altra banda, la xarxa del tramvia de Metrovalencia es veurà beneficiada pròximament íntegrament d'una de les majors inversions dels últims anys. Es tracta de la instal·lació dels nous sistemes de senyalització, ATP i SAE-CT. De fet, el contracte de 23,71 milions d'euros per a executar aquestes obres està en l'última fase del procés de licitació, a punt d'adjudicar-se.

Aquesta actuació també s'ha dividit en dos lots: el primer, de 7,1 milions d'euros (cofinançats amb fons europeus Feder), per a la instal·lació d'aquests sistemes en la futura línia 10, actualment en construcció, i el segon, que té un pressupost de 16,57 milions, beneficiarà a les actuals línies 4, 6 i 8 del tramvia.