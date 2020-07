Por qué un repelente ultrasónico es la solución para librarnos de los mosquitos y cómo conseguir uno por 16 euros

En la piscina, en una terraza, en tu destino vacacional y hasta en casa. No hay lugar en el que consigas librarte de los mosquitos durante el verano. Sus molestas picaduras son una de las huellas que más odiamos tener en nuestra piel durante esta temporada y, aunque existen muchos remedios para mitigar sus efectos, hay momentos en los que el picor resulta insoportable. Como sabes que estos insectos sienten debilidad por tu familia, este verano habéis conseguido crear un completo kit antimosquitos que incluye desde los clásicos repelentes de spray hasta los de pulsera.

Sin embargo, en casa, todavía no has dado con el método más efectivo que mantenga alejado a los mosquitos de vosotros durante toda la noche, ya que es el momento preferido de estos bichos para picar a las personas. Por no decir lo molesto que resulta el zumbido cerca de la oreja cuando detectamos a uno. ¿Quién no ha escuchado uno, ha dado las luces para darle caza sin éxito, se ha vuelto a la cama y cuando estaba a punto de cerrar un ojo lo ha vuelto a oír? Así, no solo las picaduras son molestas en lo que a estos insectos se refiere y, por ello, tenemos que encontrar la solución para poder descansar tranquilos y sin despertarnos a la mañana siguientes llenos de habones. Los repelentes ultrasónicos son uno de los más efectivos ya que, además de no ser perjudiciales para los humanos, ayudan a mantener alejados de casa a insectos y otras plagas.

Buceando en el catálogo de ofertas flash de Amazon, hemos encontrado un pack de cuatro repelentes ultrasónicos que se conectan al enchufe para que puedas llevarlos siempre contigo allá donde vayas y estés libre de mosquitos, moscas, arañas y otros bichos. Este set cuesta 16,05 euros, eso sí, solo durante las próximas horas. ¿Quieres saber por qué va a convertirse en tu solución para mantener a los mosquitos a raya?

Este sistema es inofensivo para mascotas y humanos. Amazon

Cómo funciona este dispositivo

Tecnología ultrasonidos. Esta genera pulsos de frecuencia para hacer que el sistema nervioso y auditivo de mosquitos, cucarachas y otros insectos sensibles a ellas se debilite y tenga que huir de este “hogar” en busca de otro.

Esta genera pulsos de frecuencia para hacer que el sistema nervioso y auditivo de mosquitos, cucarachas y otros insectos sensibles a ellas se debilite y tenga que huir de este “hogar” en busca de otro. Seguro para personas. Este dispositivo está diseñado para atacar a todas las plagas, pero es inofensivo y no tóxico para humanos y mascotas. No emplea productos químicos, ni radiación, ni veneno y ni siquiera expulsa olor.

Este dispositivo está diseñado para atacar a todas las plagas, pero es inofensivo y no tóxico para humanos y mascotas. No emplea productos químicos, ni radiación, ni veneno y ni siquiera expulsa olor. Protección en una gran área. Este modelo es efectivo para cubrir una gran área de forma efectiva, aunque, lo más recomendable, es incluir un dispositivo en cada habitación.

