PNV dice que no es buen momento en la relación con el Gobierno central y cree que no se preocupa por la ciudadanía vasca

20M EP

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que no es un "buen momento" en las relaciones con el Ejecutivo central y, el hecho de que no convoque la Comisión mixta del Concierto, es un "signo de despreocupación hacia lo que pueda ocurrir a la ciudadanía vasca". En este sentido, ha asegurado que, mientras no se solucione este tema, no pueden contar con el PNV de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.