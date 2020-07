El emotivo mensaje de Paz Padilla una semana después de la muerte de su marido

El pasado domingo, la actriz y presentadora Paz Padilla, perdía a su marido, Antonio Juan Vidal, tras un cáncer que se le había detectado un año antes. Justo siete días después, la artista gaditana ha roto su silencio con un emotivo mensaje en Instagram.

"Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio. Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía", escribió Padilla.

"He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, se que su amor vivirá en mi para siempre", sentenció la cómica.

"Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando", concluyó.