Grandes mangas shojo

Este manga puede adscribirse indistintamente al género cosas de la vida, shoujo, colegial, romance, drama, comedia. Yoshioka Futaba está decidida -en la escuela de educación secundaria a la que acude a formarse- a ser tan poco femenina como le sea posible para que sus amigas no vayan a estar celosas de ella, como ocurre habitualmente, ya que fue condenada al ostracismo por sus amigas durante esta etapa escolar y, debido a un malentendido, no pudo concretar sus sentimientos hacia un chico que siempre le ha gustado, que no es otro que Tanaka-kun. Ahora ella, una chica verdaderamente linda, decide 'reiniciar' su imagen.